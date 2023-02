Automatyczna, kontenerowa i na kwadrans

Ostatni miejski szalet na placu Szkolny Dwór zamknięto kilka lat temu. Zakład Gospodarki Lokalowej kilka razy próbował sprzedać budynek, ale bezskutecznie. Wcześniej publiczna toaleta działała jeszcze przy placu Wojska Polskiego, ale w 2016 roku zlikwidowano ją w związku z usytuowaniem tam pomnika Lecha i Marii Kaczyńskich.

Na problem zwrócili uwagę radni Białej Samorządowej, którzy do ubiegłorocznego budżetu miasta złożyli wniosek dotyczący właśnie montażu samoobsługowych toalet publicznych w centrum Białej Podlaskiej. Urzędnicy rozpisali przetarg jesienią, ale został unieważniony, bo ostatecznie firma z Łodzi odmówiła podpisania umowy.

Dlatego zadanie przeniesiono na ten rok i ratusz ponownie szuka wykonawcy, który zaprojektuje i wybuduje kontenerową toaletę z dwoma kabinami. Ma ona stanąć na działce przy ulicy Janowskiej w pobliżu cmentarza parafialnego. Na taką lokalizację zgodził się konserwator zabytków, który jednocześnie zalecił nasadzenia zieleni maskującej.

– To miejsce nie jest trafione. To nie jest ścisłe centrum miasta– uważa pan Łukasz z Białej Podlaskiej. – Kontener powinien być bliżej placu Wolności lub placu skąd odjeżdżają autobusy. To są bardziej naturalne wybory– przekonuje nasz czytelnik.

Miasto chce, by toaleta była automatyczna. Zamontowana elektronika da możliwość pobierania opłaty za jej korzystanie. Przy wejściu znajdzie się bowiem elektroniczny wrzutnik monet. Na razie nie wiadomo, jaka będzie to opłata.

Z WC nie będzie można zbyt długo korzystać. Z dokumentów przetargowych wynika, że standardowy czas użytkowania to 15 minut. „Po tym okresie odblokowują się drzwi, w związku z czym do kabiny może wejść następna osoba, bez względu na to czy w środku znajduje się użytkownik czy też nie” – czytamy w opisie specyfikacji. Poza tym, toaleta będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a w środku znajdzie się też przewijak dla niemowląt. Na zewnątrz zaś kamery monitoringu.

Firma, która wygra przetarg, będzie miała 8 miesięcy na montaż. Miasto zabezpieczyło na ten cel pół miliona złotych. Przy modernizowanym obecnie targowisku „babski rynek” również będzie zaplecze sanitarne z ogólnie dostępnymi toaletami.