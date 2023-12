Resztki z obiadu wyrzucają przez balkon. Gołębie znają już ten adres

Nasz czytelnik mówi o prawdziwej pladze. – Mieszkańcy z mojego bloku przy ulicy Kolejowej wyrzucają przez balkon resztki jedzenia na trawnik. Są tam kości z zupy i kartofle. Masa gołębi od razu przylatuje– opowiada.

Starsi lokatorzy nie chcą reagować na prośby o zaprzestaniu takiego dokarmiania. – Ostatnio, w bloku zarządca powiesił informację, by tego nie robić. To duży problem na tym osiedlu– zauważa nasz czytelnik. Czasami resztki z obiadu lądują bowiem na balkonach innych mieszkańców.

Blokiem przy ulicy Kolejowej zarządza Zakład Gospodarki Lokalowej. – Praktyki dokarmiania ptaków, w szczególności gołębi zdarzają się w całym mieście, zarówno w budynkach administrowanych przez ZGL, jak u innych zarządców nieruchomości– stwierdza Wojciech Chilewicz, prezes miejskiej spółki.

Temat często pojawia się na zebraniach wspólnot mieszkaniowych. – I wówczas niejednokrotnie dochodzi do żywiołowej wymiany zdań przeciwników i zwolenników takich praktyk– przyznaje Chilewicz. Jednak, spółka stara się edukować mieszkańców.

– Gdy dochodzi do zanieczyszczania terenu czy budynku i przeszkadza to innym mieszkańcom, to reagujemy wysyłając stosowne informacje lokatorom– zaznacza prezes. Ale nie zawsze przynosi to efekty. – Oczywiście samo dokarmianie ptaków w sezonie zimowym jest bardzo dobre. Należy jednak pamiętać by to robić w sposób prawidłowy, bez szkody dla sąsiadów, budynku oraz bez ryzyka uszczerbku na zdrowiu samych ptaków– podkreśla na koniec Chilewicz.