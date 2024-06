Ruchliwa trasa bez pobocza. Jest szansa na ścieżkę dla rowerzystów

A podpisało się pod nią ponad 400 osób z Białej Podlaskiej, Wólki Plebańskiej, Lisów i Dubowa. – Ścieżka rowerowa od granicy miasta do zatoki autobusowej w Dubowie ułatwi mieszkańcom okolicznych miejscowości dojazd do pracy lub szkoły w Białej Podlaskiej- tłumaczą autorzy wniosku, który w maju trafił na biurko marszałka województwa, bo mowa o drodze wojewódzkiej numer 812. – To bardzo uczęszczana trasa bez utwardzonego pobocza, a przez to jazda rowerem jest tam niebezpieczna -podnoszą mieszkańcy i wnioskują o budowę ponad 6-kilometrowej ścieżki rowerowej wzdłuż tej drogi.

W środę radni sejmiku poparli tę prośbę. „Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie zaopiniował pozytywnie propozycję zawartą w petycji, wskazując na znaczny ruch rowerowy związany głównie z dojazdami do pracy mieszkańców miejscowości zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 812” - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały. Jednak to trasa zakwalifikowana do klasy dróg głównych z ruchem przyspieszonym. A to z kolei, nakłada na zarządcę obligatoryjną separację ruchu z uwzględnieniem strefy wolnej od przeszkód.

- Może okazać się, że konieczna będzie rozbudowa drogi, co będzie wymagało uzyskania decyzji ZRID- tłumaczą służby marszałka. Póki co, urzędnicy skierowali pisma do wójtów gmin Biała Podlaska i Łomazy z propozycją wspólnego finansowania inwestycji.

To na razie pierwszy krok. - Oczywiście nie jest to jeszcze jednoznaczne z rozpoczęciem budowy, ale pokazuje priorytety dla zarządu województwa- uważa Wojciech Sosnowski, radny wojewódzki z Białej Podlaskiej. Na co dzień szef gabinetu prezydenta Michała Litwiniuka (PO). - Jestem przekonany, że dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim oraz lokalnymi gminami zrealizujemy tą ważną potrzebę dla naszych mieszkańców – zaznacza Sosnowski. Na pewno najpierw trzeba będzie przygotować projekt ścieżki rowerowej.