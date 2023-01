Lubelskie. Senator PiS już postawił pomnik Lecha i Marii Kaczyńskich. Teraz chce innego

Zawiązał się już komitet społeczny, który będzie zbierał środki na budowę. – W tym roku przypada 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, dlatego chcemy, by pomnik został odsłonięty jeszcze w tym roku – zaznacza Bierecki. W 2017 roku z jego inicjatywy w Białej Podlaskiej, odsłonięto pomnik Lecha i Marii Kaczyńskich. Wówczas, na uroczystość przyjechał nawet prezes PiS, Jarosław Kaczyński.

W pierwszą noc tego zrywu, kodeńscy mieszczanie wraz z grupą mieszkańców ze szlacheckiego zaścianka w Tucznej zaatakowali koszary wojsk rosyjskich w Kodniu. W tej bitwie to Polacy odnieśli zwycięstwo. – W miejscowości jest co prawda tablica pamiątkowa, ale już 20 lat temu zebrał się komitet, który miał doprowadzić do budowy pomnika, ale wówczas nie doszło to do skutku – przypomina senator. Jego zdaniem, warto upamiętnić bohaterstwo mieszkańców regionu. – Liczymy, że odsłonięcia dokona prezydent Andrzej Duda – przyznaje Bierecki.

Monument ma stanąć przed Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej. – To miejsce odwiedzane przez ludzi nie tylko z całej Polski, ale i świata. To dobry punkt, by pokazywać historię regionu – uważa inicjator budowy pomnika. Zresztą, Bierecki już od kilku lat hojnie wspiera oblatów z kodeńskiego sanktuarium.

Kilka miesięcy temu, współfinansował powstanie korony przygotowanej z okazji przypadającego w tym roku 300– lecia koronacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej.

Powstało już kilka projektów, spośród których komitet wybierze ten do realizacji. –Zwróciliśmy się do artystów o uznanej reputacji– przekonuje Bierecki. Wkrótce, komitet udostępni numer konta, na który będzie można wpłacać środki. W przestrzeni publicznej zaprezentowana zostanie też ostateczna wersja projektu pomnika. Oprócz Biereckiego, w skład komitetu wchodzą lokalni samorządowcy i duchowni.