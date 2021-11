Skóra wilka, żółw stepowy w hummerze. Takie rzeczy na granicy

O takich okazach zatrzymanych na granicy informuje Izba Administracji Skarbowej w Lublinie. Wszystko objęte są konwencją waszyngtońską CITES o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem.

– Kilka dni temu funkcjonariusze Oddziału Celnego w Dołhobyczowie podczas kontroli przekraczającego granicę samochodu osobowego marki Hummer ujawnili nietypowego „pasażera”. Otóż podróżujący pojazdem obywatel Litwy przewoził … żółwia stepowego, który jest chroniony przepisami konwencji waszyngtońskiej CITES – wymienia tylko jeden z przypadków Michał Deruś, rzecznik prasowy IAS w Lublinie.

Mężczyzna wyjaśnił, że zwierzę kupił około czterech lat temu na Litwie jako prezent dla córki i nie wiedział o ograniczeniach w jego przewozie. Żółw został już przekazany do Ogrodu Zoologicznego w Zamościu w celu odbycia kwarantanny.

Z kolei Funkcjonariusze z Oddziału Celnego w Zosinie podczas kontroli autokaru, w bagażu kierowcy, znaleźli 29 żywych fragmentów rafy koralowej 3 różnych gatunków, wszystkie z rodzaju Scleractinia. – 40-letni obywatel Ukrainy przewoził je w woreczkach z wodą.

Mężczyzna przyznał się do próby przemytu i odmówił złożenia wyjaśnień.

Dzięki bardzo szybkiej interwencji funkcjonariuszy udało się uratować większość z ujawnionych bezkręgowców. Rafa została przewieziona do Akwarium Gdyńskiego – dodaje Deruś.

Na tym samym przejściu granicznym 61-letnia obywatelka Ukrainy próbowała wwieźć do Polski plastron żółwia lądowego, którego nie zgłosiła do odprawy celnej. Wiozła go swojemu synowi do Niemiec.

– W Oddziale Celnym Drogowym w Terespolu funkcjonariusze ujawnili natomiast skórę wilka szarego oraz wypreparowanego ptaka z rodziny grzebiących. Wilk szary należy do gatunków chronionych konwencją waszyngtońską – wylicza dalej Deruś i jeszcze: – Z kolei głuszec jest w Polsce gatunkiem objętym ścisłą ochroną. Na jego przewóz potrzebne jest odpowiednie zezwolenie.