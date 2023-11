Szkoła dla osób z autyzmem. Jest pięciu chętnych na kosztowną inwestycję

O potrzebie takiego obiektu już od dawna mówiła Anna Chwałek, prezes stowarzyszenia, które pomaga dzieciom i dorosłym z autyzmem. Szkoła była brakującym elementem w dużym kompleksie przy ulicy Powstańców. W październiku było już jasne, że taka placówka powstanie, bo bialskie stowarzyszenie dostało 3 mln zł z ministerstwa edukacji na tę inwestycję.

– Tej infrastruktury szkoły podstawowej nam ogromnie brakowało. Byłam przerażona, że będę musiała odmawiać rodzicom miejsca w pierwszej klasie od przyszłego roku– mówiła nam wówczas Anna Chwałek, prezes Wspólnego Świata. Bo w planach jest pięć klas pierwszych.

Po otrzymaniu tych milionów złotych, stowarzyszenie od razu ogłosiło przetarg, bo projekt Arch-Domu jest już w szufladzie. Wiadomo, że szkoła powstanie na działce przy ulicy Powstańców obok istniejącego już kompleksu budynków. W trzykondygnacyjnym obiekcie o powierzchni użytkowej ponad 2,4 tys. mkw. znajdzie się 14 sal zajęć i 11 gabinetów.

Do przetargu zgłosiło się pięć firm, w tym trzy z Białej Podlaskiej. To Dombud, PNB Budownictwo i Budomex. A dwie pozostałe to Grin Budownictwo z Białegostoku i Cetus z Łosic. Wspólny Świat chce przeznaczyć na inwestycję 11, 4 mln zł. Dwie oferty mieszczą się w tym kosztorysie. Ale stowarzyszenie jeszcze nie wybrało wykonawcy. Szkoła miałaby powstać do końca listopada przyszłego roku.

Centrum Pomocy Osobom Autyzmem Wspólnego Świata Jako jedyne w Polsce udziela kompleksowego wsparcia dzieciom, młodzieży i dorosłym autystom. Obecnie, otacza opieką 400 osób.