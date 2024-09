To ciasto doczekało się festiwalu. Sękacz robi furorę

Starostwo powiatowe w Białej Podlaskiej już po raz 10 organizuje Bialski Festiwal Sękaczy. - To doskonała okazja, aby wspólnie celebrować naszą lokalną kulturę, posmakować wyjątkowych wypieków i spędzić czas w miłej atmosferze- zachęcają organizatorzy.

Na miejscu będzie można zobaczyć cały proces wypieku tego wyjątkowego ciasta z sękami. Starosta wręczy też nagrody za najpiękniejszy i najsmaczniejszy sękacz.

– Od ponad 30 lat to robię. Nauczyłam się od znajomej. Zamówień nie brakuje- mówiła nam podczas dożynek powiatowych Teresa Frończuk z Horodyszcza. – Oczywiście to tradycyjna metoda pieczenia na żywym ogniu. Tutaj na powietrzu warunki są trudne. Najlepiej to robić w zacisznym miejscu- opowiadała mistrzyni. Pieczenie zajmuje jej kilka godzin. – Trzeba polewać wolniutko, żeby zbyt dużo ciasta nie uciekło do ognia i żeby sęki były proste-tłumaczyła pani Teresa.

Do sękacza potrzeba nawet 100 jajek. Ciasto może być przechowywane do 10 tygodni w temperaturze pokojowej, nie traci przy tym wartości spożywczych, ani walorów smakowych. Początek festiwalu o godz. 12.30 w niedzielę na placu przy Gminnym Centrum Kultury. W programie także występy zespołów ludowych i Janusza Pruniewicza.