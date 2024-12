W gminie powstaje ważny węzeł A2 i Via Carpatii. Inwestorzy już to wyczuli

To pewne, bo gmina specjalnie z myślą o takiej inwestycji przygotowała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. A na sesji pod koniec listopada radni jednogłośnie poparli to, by na ponad 60 hektarach w miejscowości Zaścianki dopuścić działalność usługową czy produkcyjną. – Na ponad 30 hektarach powstaną hale centrum logistycznego- zdradził na ostatnim spotkaniu z lokalnymi przedsiębiorcami wójt Krzysztof Adamowicz. - Na terenie gminy powstanie największy węzeł komunikacyjny w tej części Europy. Autostrada A2 łączyć się będzie z Via Carpatią. To otwiera nowe możliwości inwestycyjne – uważa Adamowicz.

Z wnioskiem o sporządzenie MPZ wystąpiła spółka NCT 110 z Warszawy. Jej prezesem jest Tomasz Nalepa. Bardziej znany w Wielkopolsce, gdzie prowadzi liczne biznesy w branży dewelopersko-magazynowej. Wiadomo, że spółka zadeklarowała na początek zatrudnienie ponad 100 osób, a później jeszcze więcej. – To hale wysokiego składowania i magazyny logistyczne. Do końca nie wiemy, co będzie składowane. Ale miejscowy plan zabezpiecza, by nie była to działalność uciążliwa dla mieszkańców- tłumaczy z kolei Michał Teofilski, zastępca wójta. Na części terenu powstaną też drogi dojazdowe i parkingi.

Budowa ma ruszyć w 2025 roku. – To nie tylko miejsca pracy, ale też wpływy podatkowe dla gminy. Poza tym, kolejni inwestorzy są zainteresowani biznesem na naszym terenie- podkreśla Teofilski.

Przy okazji gmina zachęca lokalnych podwykonawców do udziału w budowie hal magazynowych. Jeśli centrum powstanie na ponad 30 hektarach, to będzie jednym z największych w Lubelskiem.

Ostatnio, o pozytywnym wpływie powstającej autostrady A2 na inwestowanie mówił też wójt gminy Biała Podlaska. Konrad Gąsiorowski przyznał, że samorządu prowadzi zaawansowane rozmowy z przedsiębiorcami zainteresowanymi otwarciem działalności w gminie.