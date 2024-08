Ważna wylotówka z utrudnieniami. Potrwają dłużej niż planowano

Przeprawa połączy skrzyżowanie ulic Koncertowej i Dalekiej z ulicami Warszawską i Artyleryjską. W tych dwóch miejscach powstają właśnie ronda turbinowe. I w związku z tym na początku lipca, drogowcy zamknęli dla ruchu odcinek ulicy Warszawskiej w pobliżu marketu Biedronka. To ważna wylotówka miasta do drogi krajowej numer 2. – Są znaczne utrudnienia, a objazdy odbywają się przez wąskie ulice. Kiedy ruch ulicą Warszawską będzie możliwy? -dopytywał na ostatniej sesji radny Stanisław Nikołajczuk (PiS).

Wstępnie, urzędnicy zapowiadali zamknięcie tego odcinka do końca wakacji. To się jednak przedłuży. - Prace na ulicy Warszawskiej i jej zamknięcie przewidziane są do końca września. Nie jest to zależne od urzędu miasta – zaznacza Paweł Kołodziejski, kierownik referatu budowy dróg w ratuszu. – To wynika z dodatkowych, ale niezbędnych, związanych z kolizjami sieci robót. Chodzi m.in. o konserwację przy głównej magistrali gazowej biegnącej wzdłuż tej ulicy- precyzuje Kołodziejski.

Główna konstrukcja mostu od kilku miesięcy już stoi. Ma 90 metrów i jest wspierana 3 przęsłami. Do tego powstają drogi dojazdowe od strony ulicy Koncertowej i Warszawskiej. Umowa ze śląską firmą Nowak-Mosty zakłada, że inwestycja zostanie oddana do końca roku. Niedawno, prezydent Michał Litwiniuk (PO) zasugerował, że być może uda się to już w listopadzie.

W międzyczasie budowa podrożała jednak o 2,5 mln zł, a więc obecnie zadanie kosztuje ponad 50 mln zł. Miasto dostało na ten cel blisko 30 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Poza tym, pojawiły się pewne problemy z przebudową sieci gazowej. – Konieczne są odwierty i odkrywki. Trzeba sprawdzić, czy sieć nie wymaga przebudowy na wysokości ulicy Artyleryjskiej – tłumaczyła na początku czerwca Renata Tychmanowicz, naczelnik wydziału dróg w ratuszu.

Utrudnień drogowych w mieście będzie więcej, bo lada dzień ruszy budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Sidorskiej i alei Jana Pawła II.