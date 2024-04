Wybory w Białej Podlaskiej. Komisje liczą głosy, prezydent świtem wstaje do pracy

AKTUALIZACJA godz. 23.15: dane z 22 na 29 miejskich komisji:

Michał Litwiniuk - 8455 głosów (53,09 proc.)

Dariusz Litwiniuk - 4870 głosów

Adam Chodziński - 1656 głosów

Bogusław Broniewicz - 946 głosów

W Białej Podlaskiej o ten najważniejszy gabinet w urzędzie rywalizuje czterech kandydatów. Panowie dobrze się znają, bo albo współpracowali ze sobą w gabinetach ratusza, albo zasiadają po sąsiedzku przy ławie Rady Miasta.To Michał Litwiniuk (PO), Dariusz Litwiniuk (PiS), Bogusław Broniewicz (Biała Samorządowa) i Adam Chodziński (Klub Radnych Niezależnych).

Do wspólnego świętowania w dworku Diana pod Białą Podlaską swoich współpracowników zaprosił obecny prezydent Michał Litwiniuk, który chociaż należy do PO, to startował z własnego gabinetu. – Jako urzędujący prezydent mogę powiedzieć, że ta kampania trwała w zasadzie 5 lat, a ten ostatni czas to była zagęszczona wyborcza rywalizacja, zwykle po godzinach pracy, bo nie korzystałem z urlopu – przyznaje Litwiniuk, który w 2018 roku w drugiej turze pokonał Dariusza Stefaniuka z PiS, zdobywając 53,1 proc. poparcia wyborców. – Czy to będzie długa noc? Nieszczególnie, bo świtem stawiam się do pracy- miasto wymaga zaangażowania-przyznaje prezydent 58-tysięcznej Białej Podlaskiej.

Miejskie komisje liczą głosy i miejscowa delegatura KBW nie odpowiada, kiedy te oficjalne wyniki poda. Najprawdopodobniej we wtorek lub w środę.

– Kampania zapisała się w historii miasta, bo nigdy nie zdarzyło się, by rywalami urzędującego prezydenta byli radni obecnej kadencji. To wyjaśniło postawy określonych środowisk w radzie- zauważa Litwiniuk. W jego ocenie, kampania „utrzymała poziom”. – Oczywiście z czasem przybrała charakter półprawd i wybiórczego posługiwania się faktami. Czasami brakowało możliwości, by się do tego odnieść. Ciekawym doświadczeniem były debaty – zaznacza prezydent.

Z badania exit poll wynika, że frekwencja w tych wyborach wyniosła 51,5 proc. Na godz. 17 frekwencja w Białej Podlaskiej wyniosła 40 proc. A uprawnionych do głosowania jest ponad 45 tys. mieszkańców.

Wyniki cząstkowe z poszczególnych komisji w Białej Podlaskiej

komisja nr 26 - ul. Wesoła:

Michał Litwiniuk - 149 głosów Dariusz Litwiniuk - 97 głosów Adam Chodziński - 27 głosów Bogusław Broniewicz - 14 głosów

komisja nr 19 - ul. Spółdzielcza, KK Piast: Michał Litwiniuk - 407 głosów Dariusz Litwiniuk - 271 głosów Adam Chodziński - 76 głosów Bogusław Broniewcz - 14 głosów

komisja nr 14 - ul. Łomaska, Przedszkole Puchatek: Michał Litwiniuk - 378 głosów Dariusz Litwiniuk - 315 głosów Adam Chodziński - 115 głosów Bogusław Broniewicz - 43 głosy

-komisja nr 2 – ul. Sidorska, SP nr 5 Michał Litwiniuk – 305 głosów Dariusz Litwiniuk – 186 głosów Adam Chodziński – 49 głosów Bogusław Broniewicz – 45 głosów

komisja nr 7 - ul. Rogiewicza 33 Michał Litwiniuk - 388 głosów Dariusz Litwiniuk – 226 głosów Adam Chodziński – 57 głosów Bogusław Broniewicz - 33 głosy

komisja w Zakładzie Karnym: Michał Litwiniuk – 1 głos Dariusz Litwiniuk – 2 głosy Adam Chodziński – 7 głosów Bogusław Broniewicz – 1 głos komisja nr 6 – ul. Leszczynowa Michał Litwiniuk – 434 głosy Dariusz Litwiniuk – 280 głosów Adam Chodziński – 68 głosów Bogusław Broniewicz – 44 głosy komisja nr 8 Michał Litwiniuk – 207 głosów Dariusz Litwiniuk – 131 głosy Adam Chodziński – 32 głosy Bogusław Broniewicz – 20 głosów komisja nr 24 Michał Litwiniuk – czekamy na wynik Dariusz Litwiniuk – 243 głosy Adam Chodziński – 112 głosów Bogusław Broniewicz – 77 głosów komisja nr 1 – ul. Sidorska Michał Litwiniuk – 357 głosów Dariusz Litwiniuk – 203 głosy Adam Chodziński – 76 głosów Bogusław Broniewicz – 30 głosów komisja nr 25 Michał Litwiniuk – 597 głosów Dariusz Litwiniuk – 242 głosy Adam Chodziński – 100 głosów Bogusław Broniewicz – 62 głosy komisja nr 13 Michał Litwiniuk – 763 głosy Dariusz Litwiniuk – 361 głosów Adam Chodziński – 131 głosów Bogusław Broniewicz – 100 głosów komisja nr 21 Michał Litwiniuk – 538 głosów Dariusz Litwiniuk – 286 głosów Adam Chodziński – 98 głosów Bogusław Broniewicz – 83 głosy komisja nr 16: Michał Litwiniuk – 679 głosów Dariusz Litwiniuk – 346 głosów Adam Chodziński – 193 głosy Bogusław Broniewicz – 49 głosów komisja nr 15: Michał Litwiniuk – 391 głosów Dariusz Litwiniuk – 282 głosy Adam Chodziński – 81 głosów Bogusław Broniewicz – 25 głosów komisja nr 11: Michał Litwiniuk – 155 głosów Dariusz Litwiniuk – 116 głosów Adam Chodziński – 26 głosów Bogusław Broniewicz – 20 głosów komisja nr 27: Michał Litwiniuk – 326 głosów Dariusz Litwiniuk – 193 głosy Adam Chodziński – 98 głosów Bogusław Broniewicz – 45 głosów komisja nr 5: Michał Litwiniuk – 405 głosów Dariusz Litwiniuk – 255 głosów Adam Chodziński – 82 głosy Bogusław Broniewicz – 38 głosów komisja nr 24: Michał Litwiniuk – 683 głosy Dariusz Litwiniuk – 245 głosów Adam Chodziński – 113 głosów Bogusław Broniewicz – 77 głosów komisja nr 10 - ZSZ nr 1: Michał Litwiniuk – 263 głosy Dariusz Litwiniuk – 90 głosów Adam Chodziński – 57 głosów Bogusław Broniewicz – 28 głosów komisja nr 23 - Przedszkole nr 17: Michał Litwiniuk – 491 głosów Dariusz Litwiniuk – 287 głosów Adam Chodziński – 87 głosów Bogusław Broniewicz – 67 głosów komisja numer 4: Michał Litwiniuk – 348 głosów Dariusz Litwiniuk – 175 głosów Adam Chodziński – 47 głosów Bogusław Broniewicz – 31 głosów komisja nr 28 – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny: Michał Litwiniuk – 14 głosów Dariusz Litwiniuk – 13 głosów Adam Chodziński – 4 głosy Bogusław Broniewicz – 2 głosy

komisja nr 20 – SP nr 2:

Michał Litwiniuk – 629 głosów

Dariusz Litwiniuk – 323 głosy

Adam Chodziński – 136 głosów

Bogusław Broniewicz – 62 głosy