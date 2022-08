Wycięcie pomnika przyrody. Posłanka dopytuje kto, zgodnie z prawem powinien ponieść karę

Był to dąb szypułkowy w lesie koło Kaliłowa (gmina Biała Podlaska).

– To było przypadkowe, nieumyślne ścięcie w leśnictwie Szadek. Dokonała tego prywatna firma, która miała podpisaną umowę z naszym nadleśnictwem, w ramach wygranego przetargu – tłumaczył nam kilka dni temu Tomasz Bylina, nadleśniczy Nadleśnictwa Biała Podlaska.

Sprawą zajmowała się prokuratura, ale postępowanie umorzyła, wobec "braku znamion czynu zabronionego".

Zdziwiło to lubelską posłankę Joannę Muchę z partii Szymona Hołowni, która skierowała już pismo m.in. do bialskiej prokuratury. Dopytuje w nim o powody umorzenia postępowania. Parlamentarzystka wystąpiła też z interpelacją do ministra klimatu. "Z prasy krajowej i lokalnej dowiaduję się o bezprawnych wycinkach drzew będących pomnikami przyrody. Tłumaczenia są różne, na przykład w przypadku dębu szypułkowego w lesie koło Kaliłowa (gmina Biała Podlaska) miało zostać ścięte przez przypadek" – pisze posłanka do ministra. Mucha dopytuje szefa resortu, w jakiej sytuacji wycięcie bez pozwolenia pomnika przyrody może nie mieć znamion czynu zabronionego. Chce też wiedzieć, kto zgodnie z prawem powinien ponieść karę.

Przypomnijmy, że bialskie nadleśnictwo nie wyciągnęło też żadnych konsekwencji wobec firmy, która pomnik przyrody wycięła.