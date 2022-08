Wyniki aukcji Pride of Poland. Najwyższa cena za Esmeraldię

Licytacje 20 koni trwały ponad 5 godzin. Nowych właścicieli znalazło 14 z nich. – Łączna kwota 1 mln 596 tys. euro jest powyżej naszych oczekiwań. Szacowaliśmy, że osiągniemy wynik maksymalnie 1,2 mln euro– przyznaje Andrzej Wójtowicz, pełnomocnik dyrektora KOWR ds. hodowli koni, w przeszłości hodowca i prezenter z Bełżyc koło Lublina. – Trzeba wziąć pod uwagę, że mamy kryzys spowodowany wojną w Ukrainie i popandemiczne okoliczności– zauważa Wójtowicz.

Najwyższą cenę aukcyjną osiągnęła gniada klacz Esmeraldia ze stadniny w Michałowie, za którą kupiec z Francji zapłacił 400 tys. euro. Z kolei, typowane wcześniej jako faworytki, utytułowane klacze michałowska Poganinka czy janowska Euzona zostały sprzedane za 220 tys. euro, zresztą również do Francji.

Na liście „lokomotyw” była też siwa klacz z Janowa Podlaskiego, 7–letnia Atakama, która ostatecznie poszła za 175 tys. ruro. Wylicytował ją hodowca z Polski. – Tak naprawdę to kupcy kreują faworytki. My wystawiamy najlepsze konie. Najwyższa cena 400 tys. euro jest bardzo dobra, biorąc pod uwagę dzisiejsze warunki rynkowe– ocenia Wójtowicz. W sumie, ze sprzedaży aukcyjnych koni michałowska stadnina zarobi 901 tys. euro, a janowska 467 tys. euro. – Ten wynik jest zadowalający. Satysfakcja cenowa jest może mniejsza, ale cieszymy się z tych sprzedaży– stwierdza Lucjan Cichosz, prezes stadniny z Janowa.

W aukcji brało udział ok. 40 licytujących. Najwięcej koni kupił hodowca z Francji. Ale araby swój nowy dom znajdą też w Belgii, Szwecji czy Izraelu. – Z tego co wiemy, hodowca z Francji licytował w imieniu dwóch podmiotów, a konie trafią też do Szwajcarii. Czekamy 14 dni aż nabywcy wpłacą pieniądze i odbiorą konie– tłumaczy pełnomocnik dyrektora KOWR ds. hodowli koni.

Z kolei, klienci z Bliskiego Wschodu na aukcji co prawda byli, ale w tym roku nie okazali się tak hojni jak w przeszłości. – Polskie konie trafiały tam w latach 90–tych i to w bardzo dużej ilości. Tamte stadniny kupowały je, by założyć swoje hodowle. Teraz mają już pełne polskie linie, które rozmnażają. Ten rynek już zapełniliśmy, ale polskie araby nadal są tam sprzedawane– zapewnia Andrzej Wójtowicz.

6 wystawionych koni nie udało się sprzedać, bo nie osiągnęły ceny minimalnej. W ubiegłym roku, wynik aukcji był podobny. Wówczas, z 16 koni sprzedano 14 za około 1,6 mln euro. Najdroższy okazał się ogier Equator i klacz Emandorissa. Kupcy dali za nie po 450 tys. euro. Rekord padł w 2015 roku, gdy szwajcarski hodowca zapłacił 1 mln 400 tys. euro za klacz Pepitę z Janowa Podlaskiego.