Wyprzedzanie na trzeciego i niesforne owady

Do pierwszego wypadku doszło rano w miejscowości Zakalinki. Kierujący volvo, 74-letni mieszkaniec Białej Podlaskiej w trakcie wyprzedzania "na trzeciego" zderzył się z jadącym z przeciwka volkswagenem. Za kierownicą drugiego samochodu siedział 22-letni mieszkaniec gminy Sarnaki. Młodszy mężczyzna doznał obrażeń ciała i trafił do szpitala.

Przed godziną 14 w miejscowości Utrówka doszło do kolejnego zdarzenia drogowego. Tu kierujący oplem 73-letni mieszkaniec gminy Drelów, na prostym odcinku drogi zjechał na przeciwległy pas i do przydrożnego rowu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna w chwili zdarzenia wyganiał z auta owady. 73-latek z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

Kierowcy byli trzeźwi.