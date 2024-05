"Wysokiej klasy samorządowiec". Prezydent musi dobrać nowego zastępcę

Maciej Buczyński wygrał konkurs na szefa bialskiej delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. – Wpłynęło 8 aplikacji, 5 z nich spełniało wymagania formalne- mówi Małgorzata Torbicz z biura wojewody lubelskiego. Nowe stanowisko dotychczasowy zastępca prezydenta obejmie 14 maja. Podlegać mu będzie 54 pracowników.

To oznacza, że Michał Litwiniuk musi dobrać sobie nowego bliskiego współpracownika. Nazwiska na razie nie chce zdradzać. – Będzie to wysokiej klasy doświadczony samorządowiec- mówi krótko prezydent. Jego nazwisko ma ogłosić na briefingu prasowym w ciągu kilku dni.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że stanowisko to zajmie urzędnik z ratusza.

Przypomnijmy, że Litwiniuk od 2018 roku ma jednego zastępcę. I od początku był nim 53-letni Buczyński. Odpowiadał m.in. za inwestycje. Z wykształcenia jest ekonomistą, ale bogatego bagażu samorządowca nie można mu odmówić, bo zanim Litwiniuk uczynił go swoim zastępcą, pracował tu przez kilkanaście lat, od 1999 do 2016 roku. Kierował wydziałem zajmującym się pozyskiwaniem środków zewnętrznych, później był zastępcą skarbnika, przygotował też i wdrożył projekt Bialskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Koalicja Obywatelska wystawia go też w nadchodzących wyborach do europarlamentu.