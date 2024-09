Zakusy były już wcześniej. Poczta na dużym osiedlu stała się filią

Chodzi o urząd pocztowy przy ulicy Warszawskiej 17. To rejon blokowisk, jednych z najstarszych w mieście, w których mieszka sporo starszych osób. – Dotarły do mnie informacje, że placówka ma być lub już została przekształcona w filię. Wiem, że pracownicy są zaniepokojeni redukcją etatów. A mieszkańcy nie chcę stracić dostępności do tych usług- zasygnalizowała problem na ostatniej sesji radna Anita Frankiewicz (PiS).

Już w 2021 roku Poczta Polska miała takie zamiary. Ale wówczas pracownicy zebrali podpisy wśród mieszkańców osiedla. Poprosili też o pomoc posła Dariusza Stefaniuka (PiS), który interweniował w zarządzie spółki Skarbu Państwa. Wtedy udało się i z tych planów zrezygnowano.

Ale nie na długo. - 2 sierpnia urząd pocztowy został przekształcony w filię. Nie powoduje to likwidacji placówki, która tak jak dotychczas obsługuje mieszkańców Białej Podlaskiej- słyszymy w biurze prasowym. Poczta Polska zapewnia też, że zakres możliwych usług pozostaje taki sam. – Nie rodzi to też skutków w postaci zmniejszenia zatrudnienia-podkreśla spółka.

Biuro prasowe zaznacza jednocześnie, że przekształcenia mają charakter organizacyjno-zarządczy. – Dostrzegamy w tym korzyści wynikające z możliwości efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów- dodają przedstawiciele Poczty Polskiej.

Przypomnijmy, że w lipcu ubiegłego roku, spółka otworzyła placówkę w nowej lokalizacji w Białej Podlaskiej, przy ulicy Wroczyńskiego 11. To rejon stale rozrastającego się nowego osiedle bloków. Właściwie to punkt został przeniesiony z ulicy Łomaskiej. Nowy adres ma być bardziej rentowny.

Obecnie mieszkańcy mają do dyspozycji siedem placówek pocztowych.