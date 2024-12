Ze wsi do miasta ścieżką rowerową. Sejmik rozpatrzył petycję mieszkańców

We wrześniu pod petycją do władz województwa podpisali się mieszkańcy Hruda, Roskoszy, Cicibora Małego i Dużego. Wnioskują o ścieżkę od granic Białej Podlaskiej do Hruda.

„Na drodze wojewódzkiej obserwuje się znaczne nasilenie ruchu, wynikające z codziennych dojazdów mieszkańców gminy oraz sąsiednich samorządów do pracy i szkół w Białej Podlaskiej. Dodatkowo, niespokojna sytuacja na granicy państwa, przyczynia się do przejazdów pojazdów wojskowych i ciężarowych” – piszą również radni z gminy Biała Podlaska. Przy okazji odnotowują, że w rejonie Cicibora powstaje autostrada A2 przy której planowana jest nitka rowerowa. Ale wciąż brakować będzie blisko 3 kilometrów tras rowerowych do połączenia z miejską siecią. Zdaniem autorów petycji, poprawi się nie tylko bezpieczeństwo dojazdów, ale też wzrośnie atrakcyjność turystyczna regionu.

Na ostatniej sesji sejmiku województwa lubelskiego, radni jednogłośnie poparli prośbę mieszkańców. W projekcie uchwały urzędnicy marszałka przypominają, że w lipcu urząd podpisał porozumienie z bialskim ratuszem na wspólne opracowanie projektu dotyczącego rozbudowy dróg wojewódzkich nr 811 i nr 812 na odcinku od węzła autostrady A2 do ul. Jana III Sobieskiego w Białej Podlaskiej.

„Z opracowanej wstępnej koncepcji wynika, że dokumentacja obejmie rozbudowę drogi wojewódzkiej do jezdni dwujezdniowej i dwupasowej, wzdłuż której na całym odcinku zlokalizowana będzie dwukierunkowa droga dla rowerów” – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Projekt ma być gotowy w 2026 roku. Poza tym, marszałek może też liczyć na gminę Biała Podlaska. Samorząd potwierdził bowiem możliwość organizacyjnego i finansowego udziału w tej inwestycji. Jednocześnie, służby marszałka przypominają, ze gmina powinna teraz podjąć stosowną uchwałę o przystąpieniu do współfinansowania budowy ścieżki rowerowej.

Sesja budżetowa sejmiku odbędzie się 19 grudnia. Wtedy radni zdecydują o wydatkach w 2025 roku. Radny Wojciech Sosnowski z Białej Podlaskiej złożył wniosek o zmianach w budżecie, które zakładają m.in. zabezpieczenie środków właśnie na ścieżki rowerowe do Hruda i Wisznic.