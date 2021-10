Znaczenie Małaszewicz. Specjaliści i samorządowcy o przyszłości rejonu przeładunkowego

– Rejon przeładunkowy Małaszewicze i terminale kolejowe zlokalizowane na tym obszarze to jeden z najważniejszych ośrodków gospodarczych w województwie lubelskim – tłumaczy Łukasz Kuś z Intermodal News, który jest jednym z organizatorów. – Pod względem ilości ładunków transportowanych kolejowe przejście graniczne Brześć-Terespol jest porównywalne do portu Gdynia. W najbliższych latach spółka Cargotor planuje wybudować w tym miejscu Park Logistyczny – przypomina Kuś.

Dyskusja w gronie kilkudziesięciu panelistów, m.in. ze spółek kolejowych, ma pokazać potencjalne scenariusze rozwoju Małaszewicz. Ale nie tylko. – Wnioski z konferencji będą miały wyraz praktyczny, ponieważ zostaną przekazane jako wkład w trwający proces przygotowania instrumentów wsparcia dla branży w ramach rozpoczynającej się nowej perspektywy budżetowej UE – zapowiadają organizatorzy.Poza tym, przewidziane są wyjazdy studyjne do terminali przeładunkowych w Małaszewiczach.

Natomiast panele dyskusyjne i wykłady odbędą się w hotelu Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim. Początek 20 października, o godz. 13.30.

Przypomnijmy, że spółka Cargotor właśnie uzyskała pozwolenie na budowę parku logistycznego w Małaszewiczach. Do 1 grudnia ma przekazać wniosek o finansowanie inwestycji do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Według kolejowej spółki, inwestycja pochłonie około 4 mld zł, przy czym 85 proc. środków ma pochodzić z funduszy unijnych. – Docelowo park ma być najnowocześniejszym i największym hubem przeładunkowym w Europie. To kluczowe miejsce na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku łączącego Azję ze Starym Kontynentem – podkreśla Andrzej Sokolewicz, prezes Cargotoru.