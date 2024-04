Znany twórca memów dał się zamknąć w bialskim więzieniu

Skąd taki pomysł, by wylicytować „odsiadkę” w więzieniu?

Kolega z okolic Białej Podlaskiej mi doniósł, że zakład karny wystawił taką nietypową licytację na WOŚP. Spróbowałem i się udało. Jeszcze nie miałem okazji siedzieć w więzieniu, na szczęście. To była jedyna szansa.

Jak wrażenia?

To ciekawe przeżycie. Polecałbym każdemu obywatelowi, by choć na chwilę trafił do więzienia. Wiedziałem, że zaraz wychodzę, ale mimo to, było to przytłaczające doświadczenie zamknięcia.

Podobno chciał pan być traktowany jak „prawdziwy więzień”?

Służba więzienna w profesjonalny sposób się ze mną obeszła, bo rzeczywiście zależało mi, by potraktowano mnie jak prawdziwego osadzonego. Na wejściu miałem więc przeszukanie i odebranie rzeczy osobistych, w tym telefonu. Później nałożono mi kajdanki. Testowałem też więzienną pryczę i jedzenie. Bardzo smaczne zresztą, bo to osadzeni gotują i muszą to robić dobrze, inaczej mogą mieć problemy.

Jakie wnioski pan wyciągnął z tego pobytu?

Ten pobyt traktuję jak przyspieszony kurs uświadamiania, że prawa przestrzegać warto. Oczywiście są czynniki, które trudno wyeliminować, bo przestępczość bierze się z patologii, biedy czy alkoholizmu. Chcę jednak o tym opowiedzieć w mediach społecznościowych, by przestrzegać innych. Może na zdjęciach, które udostępniłem wygląda to nawet śmiesznie, ale z racji tego, że swoje w życiu widziałem, to przyznam, że takie doświadczenie naprawdę otwiera oczy. Czas też inaczej biegnie za kratami.

Co najbardziej pana zdziwiło?

Może to banalnie zabrzmi, ale z więzienia naprawdę nie ma ucieczki. Te filmowe historie o podkopach i innych sposobach nie mają dzisiaj przełożenia, bo technologia poszła do przodu, również za kratami. Każdy ruch jest rejestrowany, są kamery i czujniki.