Bagienna zmienia się za prawie 1,5 mln zł. Będzie ładniej i bezpieczniej

Budowę chodnika wraz z trasą dla rowerów przy tej powiatowej ulicy realizuje biłgorajskie starostwo. Prace na długości ponad 620 metrów pochłonął ponad 1,4 mln zł, ale przeszło 780 tys. samorząd pozyskał na ten cel z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Do zrobienia jest sporo, bo projekt zakłąda nie tylko wyłożenie kostką trasy dla pieszych i rowerzystów, ale też prace rozbiórkowe, wykonanie odwodnienia i drenażu, a także solidnej podbudowy.

Ponadto powstaną dobrze oznakowane przejścia dla pieszych, a przeznaczone dla cyklistów przejazdy będą odpowiednio oświetlone. Całość ma być estetyczna, ale przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo.

Warto dodać, że zanim ta z pozoru bardzo przydatna inwestycja ruszyła, spotkała się z... protestami mieszkańców Bagiennej. Niektórym nie podobało się, że chodnik i ścieżka mają powstać po jednej stronie ulicy i domagali się przeniesienia jej na drugą. Ale nic nie wskórali. Prace są już zaawansowane.

W ostatnim czasie powiat zrealizował też inne zadanie finansowane ze wsparciem RFRD. To m.in. ponad 440 metrów chodnika w Luchowie Górnym, na co poszło w sumie 490 tys. zł. Podobną inwestycję zrealizowano również za ok. 520 tys. zł w miejscowości Wola Radzięcka. Tu powstał chodnik długi na ok. 620 metrów.