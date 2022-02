Chciała sprzedać klocki dla dziecka. Sama straciła pieniądze

– 19-latka na jednym z portali ogłoszeniowych wystawiła do sprzedaży klocki dla dziecka. Za pośrednictwem znanego komunikatora skontaktowała się z nią osoba zainteresowana zakupem i podesłała jej link – opisuje mł. asp. Joanna Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju. – 19-latka sądząc, że znajduje się na stronie swojego banku zalogowała się do bankowości elektronicznej i podała kody aktywacyjne. Okazało się jednak, że zamiast otrzymać przelew, z konta kobiety wypłacono 750 złotych. Widząc to zgłosiła sprawę policjantom, którzy teraz szukają oszustów.

Policjanci apelują o ostrożność. – Po raz kolejny przypominamy – coraz bardziej popularną metodą wśród oszustów staje się podsyłanie osobom korzystającym z portali aukcyjnych lub ogłoszeniowych, linków za pośrednictwem, których mają otrzymać lub wpłacić pieniądze za zakupy – przestrzega Klimek. – Po wejściu w link osoby zostają przekierowane na fałszywe strony banków, portali, firm kurierskich, różniące się od oryginalnych niewielkimi szczegółami jak na przykład kropka w adresie. Niczego nie podejrzewająca ofiara wpisuje dane do logowania sądząc, że znajduje się w bankowości elektronicznej swojego banku, jednak tak naprawdę loguje się na stronę obsługiwanej przez oszusta.

Podając numer konta, hasło a także swoje dane i wygenerowane kody ułatwia się zadanie oszustom, którzy wykorzystując te informacje logują się na oryginalnej stronie banku i tym samym mają nieograniczony dostęp do konta ofiary.

Policja ostrzega, że "nierzadko tą samą drogą oszust wysyła w naszym imieniu wnioski o pożyczki, które często są rozpatrywane pozytywnie". Dochodzi do oszustwa i kradzieży pieniędzy.