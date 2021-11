Lubelskie. Potrącenie pieszego. 47-latek kolejny raz prowadził samochód pijany?

– Do wypadku doszło w minioną środę około godziny 18 w miejscowości Biszcza. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że nietrzeźwy 67-letni pieszy dostał się pod koła jadącego busa marki Volkswagen – opisuje mł. asp. Joanna Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju. – Kierujący pojazdem, zamiast udzielić pomocy poszkodowanemu, uciekł z miejsca zdarzenia.

Ranny 67-latek został przewieziony do szpitala. Policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy. – Zaangażowanie i dociekliwość dzielnicowych z Posterunku Policji w Potoku Górnym oraz kryminalnych z biłgorajskiej komendy pozwoliły na wytypowanie miejsca, w którym mógł znajdować się kierowca – podkreśla Klimek. – Informacje policjantów doprowadziły ich do ośrodka wypoczynkowego w gminie Biszcza. Na miejscu policjanci zastali pięciu mężczyzn z województwa mazowieckiego w wieku od 33 do 47 lat.

Byli to pracownicy firmy zajmującej się remontem jednej z dróg na terenie powiatu biłgorajskiego.

Policjanci zatrzymali 47-latka. – Mężczyźnie został przedstawiony zarzut między innymi nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – informuje przedstawicielka biłgorajskiej komendy. – Jak ustalili policjanci, mężczyzna posiadał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych ponieważ był w przeszłości kilkukrotnie zatrzymywany za prowadzenie pod wpływem alkoholu. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy, miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu.

Decyzją prokuratora 47-latek będzie pod nadzorem policji.