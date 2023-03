Lublin. Skończy się merdanie ogonem i rozczulające spojrzenie. Z pupilem wejdziesz do urzędu lub restauracji

Na taką rewolucję czekali miłośnicy zwierząt. Miejsca, do których najcześniej nie można wejść ze swoim czworonogiem otwierają się na nowych gości. W stolicy województwa tworzona jest lista miejsc, do której wejść będą mogli nie tylko ludzie, ale i ich ukochane pupile.

- Do udziału w akcji mogą zgłaszać się funkcjonujące na terenie Lublina sklepy, restauracje, lokale rozrywkowe, biblioteki, domy kultury, obiekty sportowe oraz inne miejsca, które umożliwiają lub chcą umożliwić opiekunom zwierząt przebywanie w nich wraz z pupilami – informuje lubelski ratusz.

Jak to ma wyglądać w praktyce? Jeśli do miejskiego projektu zgłosi dana placówka będzie ona oznaczona specjalną tabliczką lub naklejką, że jest to „Miejsce przyjazne zwierzętom”. Dla właścicieli czworonogów będzie to jasny sygnał, że śmiało można otworzyć drzwi i wejść do środka ze swoim milusińskim. A w takich miejscach zwierzaki będą mile widziane.

Do pierwszej edycji owego przedsięwzięcia zgłosiło się ponad 80 miejsc, do których śmiało możemy wejść ze swoim zwierzakiem. Oto aktualna lista „Miejsc przyjaznych zwierzętom”:

Restauracje

Restauracja Magia ul. Grodzka 2 w Lublinie

Bombardino Tratorria ul. Gęsia 5 w Lublinie

Bombardino Botanik ul. Sławinkowska 15 a w Lublinie

Ostro Klubokawiarnia ul. Krakowskie Przedmieście 25 w Lublinie

The White Bear Coffee ul. Krakowskie Przedmieście 34 w Lublinie

Studnia – restauracja, klubokawiarnia ul. Krakowskie Przedmieście 22 w Lublinie

Ćma – bistro ul. Krakowskie Przedmieście 32 w Lublinie

Kawiarnia Nie Wylej ul. Żwirki i Wigury 4 w Lublinie

Restauracja Legendy Miasta Aleja Solidarności 7 w Lublinie

Restauracja EL Tiempo ul. Królowej Bony 8 w Lublinie

Lodziarnia BOSKO ul. Krakowskie Przedmieście 4, ul. Krakowskie Przedmieście 61 w Lublinie

Pizzeria Da Grasso ul. Lwowska 12F w Lublinie

Pub u Szewca ul. Grodzka 18 w Lublinie

Pizzeria PizzaLover ul. Nowy Świat 41A w Lublinie

Queen Mama ul. Grodzka 16 w Lublinie

Queso Mexican Bar ul. Świętoduska 4 w Lublinie

Kebab u Prawdziwego Polaka

Sklepy

Sklep wielobranżowy „DAGMA” Dagmara Samoń al. Racławickie 17 w Lublinie

Sklep Rowerowy Dobre Rowery 24, ul. Wojciechowska 5A, ul. Gęsia 5, ul. Fabryczna 2 (C.H. Gala) w Lublinie

Sklep Zoologiczny Taurus ul. Zbożowa 69 w Lublinie

Agencja interaktywna Freeline ul. Narutowicz 61 w Lublinie

Skende Shopping al. Spółdzielczości Pracy 88 w Lublinie

Zdrowa Micha Sklep Zoologiczny ul. Dożynkowa 13a w Lublinie

Ambasada Elektroniki ul. T. Zana 29/10 w Lublinie

Sklep P.H.U MOTOKASIA ul. Bursaki 19 w Lublinie

Salon optyczny Sfera oczu ul. Lipowa 4a w Lublinie

Sklep Colorado ul. Zamojska 43 w Lublinie

ATUT-BIS Materiały budowlane ul. Energetyków 5 w Lublinie

Salon z damską bielizną Body ul. Lubartowska 21 w Lublinie

Antykwariat Amit s.c. ul. Krakowskie Przedmieście 41 w Lublinie

Księgarnia Językowa BOOKLAND ul. Krakowskie Przedmieście 52 w Lublinie

Księgarnia Lublinianka ul. Krakowskie Przedmieście 58 w Lublinie

Księgarnia Tak (Auchan) ul. Chodźki 14 w Lublinie

Babska szafa - Ekskluzywny Komis Odzieżowy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 59 w Lublinie

Media Markt ul. Tomasza Zana 31 w Lublinie

Sklep Spartans ASG ul. Władysława Kunickiego 54 w Lublinie

Dyskont Odzieżowy Lookbook

Miejska Biblioteka Łopacińskiego

Filia nr 2 ul. Peowiaków 12

Filia nr 3 ul. Hutnicza 20 A

Filia nr 5 ul. Krochmalna 13

Filia nr 6 al. Racławickie 22

Filia nr 8 ul. Zuchów 2

Filia nr 9 ul. Krańcowa 106

Filia nr 12 ul. Żelazowej Woli 7

Filia nr 13 ul. Grażyny 13

Filia nr 15 ul. Wajdeloty 15

Filia nr 16 ul. Kasztanowa 1

Filia nr 17 ul. Przyjaźni 11A

Filia nr 18 ul. Głęboka 8A

Filia nr 19 ul. W. kunickiego 89

Filia nr 20 ul. Krężnicka 20

Filia nr 21 ul. Rynek 11

Filia nr 22 ul. Z. Herberta 14

Filia nr 24 ul. Juranda 7

Filia nr 25 ul. Sympatyczna 16

Filia nr 26 ul. Leonarda 16

Filia nr 27 al. Racławickie 22

Filia nr 29 ul. J. Kiepury 5

Filia nr 30 ul. Braci Wieniawskich 5

Filia nr 31 ul. Nałkowskich 104

Filia nr 32 ul. Szaserów 13-15

Filia nr 34 ul. Judyma 2A

Filia nr 36 ul. Zygmunta Augusta 15

Filia nr 37 ul. Bazylianówka 85

Filia nr 38 ul. Relaksowa 25

Filia nr 39 ul. Głuska 138

Filia nr 40 BIBLIOTEKA NA POZIOMIE ul. Sławin 20

AMERICAN CORNER ul. Szaserów 13-15

Placówki oświatowe

Przedszkole nr 87 ul. Jacka Woronieckiego 11 Lublinie

Przedszkole nr 33 ul. Grażyny 10 Lublinie

Przedszkole Specjalne nr 11 ul. Młodej Polski 30 Lublinie

IX LO im. Mikołaja Kopernika w Lublinie ul. Andrzeja Struga 6 Lublinie

VI LO im. H. Kołłątaja w Lublinie ul. Adama Mickiewicza 36 Lublinie

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Przyjaźni 12 Lublinie

Bursa Szkolna nr 2 ul. Dolna Panny Marii 65 Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12 Lublinie

Instytucje kultury

Dzielnicowy Dom Kultury Węglin ul. Judyma 2a w Lublinie

Dzielnicowy Dom Kultury Czuby Południowe ul. Wyżynna 16 w Lublinie

Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” ul. Grodzka 11(patio i teren zielony za budynkiem przy Zaułku Panasa) oraz ul. B. Chrobrego 18 w wyznaczonych przestrzeniach budynku

Wirydarz Centrum Kultury ul. Peowiaków 12 w Lublinie

Centrum Spotkania Kultur plac Teatralny 1 w Lublinie

Muzeum Wsi Lubelskiej al. Warszawska 96 w Lublinie

Warsztaty kultury ul. Grodzka 3, ul. Grodzka 5a, ul. Grodzka 7, Zaułek Hartwigów ul. Kowalska 3 w Lublinie

Galeria Labirynt ul. ks. J. Popiełuszki 5 w Lublinie

Inne

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” ul. Bernardyńska 5 w Lublinie

Fundacja 8kolor ul. Nadbystrzycka 39/29 w Lublinie

Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin ul. Jezuicka 1/3 w Lublinie

Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej ul. Krakowskie Przedmieście 6 w Lublinie

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ul. Wojciechowska 9A w Lublinie

MOSIR Błonia wokół stadionu Arena oraz tereny wokół Zalewu Zemborzyckiego z wyłączeniem Słonecznego Wrotkowa

U4 Ubezpieczenia ul. Wędrowna 6/U92, ul. Chodźki 26/U6, ul. Chopina 14/8, ul. Przyjaźni 36, ul. Pana Balcera 6a w Lublinie

Biuro Nieruchomości KNC ul. Krótka 4 /ul. Jasna 8 w Lublinie

ADM Centrum Sp. z o. o. ul. Lubartowska 27/29 w Lublinie

P.W.KONKRET Sp.J. ul. Górna 3/2 w Lublinie

Zarząd Nieruchomości Komunalnych ul. Grodzka 12 w Lublinie

M-Studio Magdalena Mirosław ul. Wyżynna 216 w Lublinie

Fundacja Szpilka ul. 3 Maja 22/4 w Lublinie

Pierwszy Urząd Skarbowy

Budynki Urzędu Miasta Lublin

Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Szaserów 13/15

Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Kleeberga 12a

Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Wieniawska 14

Biuro Obsługi Mieszkańców, Plac Króla Władysława Łokietka 1

Biuro Obsługi Mieszkańców, Filaretów 44

Plac Króla Władysława Łokietka 1 - Ratusz

ul. Lipowa 27 - Wydział Bezpieczeństwa

ul. Podwale 3a - Wydział Strategi i Przedsiębiorczości, Wydział Inwestycji i Remontów

ul. Rynek 1 - Trybunał Koronny, Urząd Stanu Cywilnego

ul. Rynek 8 - Centrum Współpracy Międzynarodowej, Kancelaria Prezydenta

ul. Wieniawska 14 – Wydział Budżetu i Księgowości, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Planowania, Wydział Geodezji, Wydział Podatków, Wydział Egzekucji

Plac Litewski 1 - Biuro Kadr, Biuro Zamówień Publicznych, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości

ul. Złota 2 - Wydział Kultury, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków i Rewitalizacji

ul. Peowiaków 13 - Wydział Spraw Mieszkaniowych, Wydział Funduszy Europejskich

ul. Peowiaków 11 - Biuro Partycypacji Społecznej

ul. Tomasza Zana 38 - Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Energii i Klimatu, Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Rybna 7 - Biuro Rozwoju Turystyki

ul. Kowalska 4 - Biuro Bezpieczeństwa Informacji

ul. Jezuicka 1-3 - Biuro Rozwoju Turystyki

ul. Okopowa 11 - Wydział Informatyki i Telekomunikacji

ul. Leszczyńskiego 23 - Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych

ul. Leszczyńskiego 14 - Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

ul. Krochmalna 13i - Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością

ul. Czechowska 19a – Wydział Komunikacji

Jak informuje lubelski ratusz: Nadal istnieje możliwość przyłączenia się do akcji. Wystarczy wysłać zgłoszenie na adres komunalna@lublin.eu. W temacie wiadomości należy wpisać „Miejsce przyjazne zwierzętom”.

Do akcji otwartych drzwi dla czworonogów mogą przyłączać się właściciele wszystkich miejsc, którzy są otwarci na wizytę petenta lub klienta w towarzystwie swojego pupila.