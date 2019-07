"Poszliśmy pod prąd szukając niszy". Ta nisza to marki takie jak Lamborghini, Ferrari, Maserati, Aston Martin, Bentley, McLaren

Auto West to firma rodzinna. Pan Mariusz zaczynał od handlu drewnem z Ukrainą. Ponieważ zawsze interesowały go samochody, zaczął je sprowadzać z zagranicy. O możliwość pojechania z ojcem po auta zamiast pójścia do szkoły ciągle prosił też Michał, dziś już 27-latek. Samochodowego bakcyla wkrótce podchwyciła jego mama Renata, która dla branży motoryzacyjnej porzuciła pracę we włodawskim sądzie. Niedawno dołączyła do nich synowa Irmina. Liczą, że zrobi to też najmłodsza córka Ada, obecnie uczennica lubelskiego liceum.

– Na początku nasza firma sprzedawała części do zwykłych aut, ale nasze marzenia zawsze krążyły wokół marek premium – przyznaje Renata Pastryk. – Kiedy mówiliśmy znajomym, że we Włodawie będziemy naprawiać lamborghini, maserati, ferrari, bentley’a, astona martina oraz produkować zamienne części karbonowe do takich aut, to nam to odradzali. Mówili, że to niemożliwe i zakończy się klapą.

Podglądanie sąsiada

Wbrew zdrowemu rozsądkowi takie opinie utwardzały rodzinę w przekonaniu, że musi się udać. Że powinni robić coś innego niż wszyscy wokół.

– W Polsce pomysłem na własny biznes jest zwykle powielenie przynoszącego zyski interesu sąsiada. W efekcie powstaje coraz więcej identycznych firm z trudem wiążących koniec z końcem – zauważa Mariusz Pastryk. – My poszliśmy pod prąd szukając niszy, w której moglibyśmy się wykazać i robić coś innego niż wszyscy.

Okazały się nią samochody takich marek jak Lamborghini, Ferrari, Maserati, Aston Martin, Bentley, McLaren, a półka luksusowych marek stale się powiększa. Wejście do hermetycznego świata ich użytkowników było niezwykle trudne. Po pierwsze dlatego, że właściciele wartego kilkaset tysięcy euro auta, których zresztą wyprodukowano zaledwie kilkaset sztuk, nie powierzą jego naprawy pierwszemu z brzegu chętnemu. Po drugie dlatego, że takich samochodów nie naprawia się w każdym warsztacie.

– Potrzebne są na przykład oryginalne części, a proszę sobie wyobrazić, jak może wyglądać zdobywanie takich elementów, skoro po całym świecie jeździ niewiele takich aut – opowiada Mariusz Pastryk i pokazuje zderzak do czerwonego Ferrari 250 GTO – najdroższego auta na świecie (egzemplarz z 1963 roku został sprzedany za 70 mln dolarów – red.). Nam udało się stworzyć imponujący zbiór, ponieważ w pewnym momencie postawiliśmy na przejmowanie magazynów takich części likwidowanych przez przechodzące na emeryturę znane w branży osoby. Informacja na ten temat szybko rozchodziła się w środowisku, zwiększając nasz prestiż. Poszukujący takich części wiedzieli dzięki temu, że w razie potrzeby powinni ich szukać u nas.