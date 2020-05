Roztocze liczy na lato. Turyści odwoływali rezerwację, ale pojawiają się już nowi. "My patrzymy optymistycznie"

Od 4 maja właściciele gospodarstw agroturystycznych, pensjonaty i hotele znów mogą przyjmować gości.

– Możliwe, że duże firmy mają problemy, ale my patrzymy optymistycznie. Jest coraz więcej rezerwacji i to są nowi goście. Ci, którzy w zeszłym roku deklarowali przyjazdy, odwołali swoje pobyty – mówi właściciel „66 szyszek” z Suśca. To wynajmowany sezonowo jeden domek z trzema pokojami. – Ceny ustalałem w zeszłym roku i takie zostały – dodaje.

Telefon zaczął dzwonić

– W zeszłym roku gdybyśmy na majówkę mieli 500 domków, to wszystkie by były wynajęte. A mamy 10. I teraz stoją puste – mówi Jakub Czochra, który w Zwierzyńcu organizuje też spływy kajakowe. – Ale już coś się ruszyło, telefon dzwoni, są pierwsze rezerwacje. Na Boże Ciało, lipiec, sierpień.

W miniony weekend w Zwierzyńcu ludzi było tyle, co w niedzielę w środku wakacji.

Ale przyjechali tylko na spacer.

Właściciel „Pagaja” dodaje, że samochody do obsługi gości wyposażył w płyny do dezynfekcji, rękawiczki i odkaża klamki. – Ale muszę przyznać, że nikt o to nie pyta. Sprzętu mamy tyle, że może stać w kwarantannie, zanim ktoś inny skorzysta. Ja mogę nawet dezynfekować wiosła po każdym użyciu. Byle byli chętni – dodaje Czochra.

Jak przyznaje, planował na ten sezon wyższe ceny. A teraz chciał by tylko utrzymać te stare. – Na szczęście paliwo jest tanie. Tankowałem busa za 400 zł, teraz za 250 – stwierdza.

Jesteśmy dobrej myśli

– Bardzo ładnie w niedzielę zeszły lody. Wirus do czegoś się przydał, bo z powodu wymogów sanitarnych musiałem przemeblować cukiernię. Klienci nie wchodzą do środka, lody sprzedajemy na zewnątrz. I to jest świetny pomysł, więcej ludzi je kupuje – mówi Tadeusz Burdzy ze Zwierzyńca, który może cały rok przenocować gości w Telimenie i Panu Tadeuszu. Ma też cukiernię i restaurację. – Moja gastronomia jeszcze nie czuje zmiany. A jeśli chodzi o wynajmujących noclegi, to szacuję, że w tym roku będzie 30 proc. tego co w zeszłym. A może jeszcze gorzej – szacuje przedsiębiorca, który ma porównanie z dziecięciu sezonów wstecz. – 2018 rok był słaby, bo było deszczowo, ale 2019 był najlepszym, jaki miałem – przyznaje.

– Goście, którzy dużo wcześniej zarezerwowali pobyt na lipiec i sierpień, już go potwierdzili. Sezon letni nie wygląda więc źle, jesteśmy dobrej myśli. W czerwcu będzie gorzej, bo tylko Boże Ciało interesuje turystów. I szkoły w tym roku nie przyjadą – przyznaje pani Natalia, menadżer w Leśnym Raju w Krasnobrodzie.