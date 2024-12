Chełm szykuje się na Sylwestra z TV Republika. W hotelach już od dawna nie ma miejsc. Dodatkowe 280 łóżek zorganizowano akademikach i burasach, gdzie są jeszcze wolne noclegi. Będą też dodatkowe parkingi i specjalne linie autobusowe.

Oragnizatorem „Wystrzałowego Sylwestra na Lubelszczyźnie" jest TV Republika. Line-up artystów pokazuje, że impreza odbędzie się w klimacie disco-polo. Na scenie pojawią się m.in. zagraniczne Bad Boys Blue, Capitan Jack, polskie: Bayer Full, MIG, Piękni i Młodzi, Defis, Iness, Don Vasyl, Exaited, Milano, Elwira Mejk, Playboys, Andrzej Rosiewicz, Weekend, Top One, Aleksandra Gołda, Marcin Klimczak, Mateusz Mijał, a także Kombi i Lombard.

Boney M.

W miniony piątek Jakub Banaszek - prezydent Chełma, na swoich mediach społecznościowych przedstawił ostatniego artystę, który wystąpi na sylwestrowej imprezie. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Boney M. Impreza ma trwać 6 godzin, a gospodarzami będą prezenterzy TV Republika Anna Popek i Rafał Patyra. Z racji tego, że współorganizatorem jest telewizja Republika, która przeprowadzi transmisję z tego wydarzenia, Chełm dołączy w tym roku do takich miast jak Chorzów i Toruń, gdzie też odbędą się duże imprezy sylwestrowe (transmitowane przez TVP 2 i Polsat). Będzie to doskonała okazją do promocji, nie tylko samego miasta, ale i całej Lubelszczyzny.

Chełm się dołoży do imprezy 500 tys. zł. – TV Republika otrzyma od Województwa Lubelskiego 1 mln złotych netto za promocję województwa podczas tego Sylwestra – powiedział Remigiusz Małecki, rzecznik prasowy Jarosława Stawiarskiego, marszałka województwa lubelskiego. – Nie zwiększyliśmy zakładanego budżetu, a sylwester będzie transmitowany w telewizji, z szeroką polską publicznością. Na scenie wystąpi 20 artystów, a scena i technika będą na zdecydowanie najwyższym poziomie. Bardzo się z tego cieszę – napisał w mediach społecznościowych Banaszek.

Dodatkowe noclegi

Chociaż we wniosku zgłoszenia imprezy masowej zapisano udział 3 tys. osób, które mają znaleźć się tuż przed sceną, wiadomo, że liczba ta znacząco przekroczy początkowe założenia. W 60-tysięcznym Chełmie już od jakiegoś czasu daje się odczuć wzmożony ruch w restauracjach oraz hotelach, co zdają się potwierdzać słowa prezydenta miasta. Już przed świętami, wyzwaniem graniczącym z cudem, było znalezienie miejsca noclegowego w hotelach w Chełmie i okolicach. A najbliższe wolne pojedyncze pokoje znajdowały się kilkadziesiąt kilometrów od miasta.

– Za pośrednictwem popularnych portali i aplikacji sprawdzaliśmy stan noclegów w hotelach w dniu 31 grudnia. W Chełmie takich miejsc już nie ma, my zabezpieczamy bursy i internaty, a w miastach oddalonych o 60 kilometrów od Chełma jeszcze zostały pojedyncze miejsca. Z kolei w samym sąsiedztwie Chełma, zarówno kwatery prywatne, jak i hotele, nie mają już wolnych miejsc –powiedział prezydent Banaszek.

Miasto „na cito” zorganizowało 280 miejsc noclegowych m.in. w internatach i bursach szkolnych, które będą czynne w Sylwestra od godz. 14. Jak sprawdziliśmy wczoraj (w niedzielę), były jeszcze wolne miejsca. Chodzi o IV LO, przy ul. Świętego Mikołaja 4 (50 miejsc noclegowych, koszt 60 zł płatne z góry w gotówce, tel. 574 036 528); bursa szkolna przy ul. Powstańców Warszawy 8 (50 miejsc noclegowych, koszt 60 zł płatne z góry w gotówce, tel. 668 039 614; ZSEiT przy ul. Jagiellońska 29, 70 miejsc noclegowych, koszt 60 zł płatne z góry w gotówce, tel. 505 978 010; schronisko młodzieżowe przy ul. Czarnieckiego 8, 49 miejsc noclegowych, koszt 60 zł płatne z góry w gotówce, tel. 668 039 614; pokoje noclegowe Uher 32A, 6 miejsc noclegowych, koszt 70 zł płatne z góry w gotówce, tel. 533 994 256; akademik PANS przy ul. Nowy Świat 3, 9 miejsc noclegowych, koszt 129,60 zł płatne z góry w gotówce, tel. 512 254 318; Akademickie Centrum Współpracy Transgranicznej PANS, Depułtycze Nowe 44, 28 miejsc noclegowych, koszt 129,60 zł płatne z góry w gotówce, tel. 691 033 841; Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. 1 Pułku Szwoleżerów 15, 24 miejsca noclegowe – pokój 1os. 80 zł, pokój 2 os. 140 zł, pokój 3 os. 190 zł. Podwyższony standard: pokój 1 os. 100 zł, pokój 2 os. 180 zł. płatne z góry w gotówce/kartą, tel. 82 563 02 86.

Parkingi

Chełm szykuje się też na najazd samochodów . – Spodziewamy się tysięcy Polek i Polaków, którzy będą tego dnia w Chełmie. Ostrożnie mówimy o kilkunastu tysiącach osób, ale spodziewamy się, że ta liczba może być większa. W związku z tym podjęliśmy decyzję o wyłączeniu całkowicie ruchu w strefie staromiejskiej, zabezpieczane są parkingi, nowa organizacja ruchu oraz kierowanie ruchem przez służby miejskie, po to, by zapewnić ciągłość ruchu drogowego – powiedział prezydent Chełma.

W związku z imprezą TV Republika ograniczono liczbą miejsc parkingowych w pobliżu ścisłego centrum, gdzie stoi scena. W zamian zostały zabezpieczone inne miejsca postojowe na terenie całego miasta. Będzie można dostać się z nich na imprezę sylwestrową komunikacją miejską. Na zorganizowane parkingi będą kierować służby miejskie oraz ustawione oznakowanie.

Bezpłatne autobusy

W Sylwestra w związku Chełmskie Linie Autobusowe uruchamią dodatkowe kursy, zapewniając dojazd w pobliże sceny m.in. z parkingów. Przypominamy, że komunikacja miejska jest w Chełmie bezpłatna zarówno dla mieszkańców, jak i gości.

Trasy linii specjalnych: Linia nr 20: Kumowa Dolina – Podgórze – Lubelska – Armii Krajowej – Lwowska – 3 Maja – Wojsławicka – Żołnierzy I AWP - Hrubieszowska – Litewska – Brzóski – 11 Listopada – Piłsudskiego – Dworzec PKP; Linia nr 21: Okszowska – Przyjaźni – Armii Krajowej – Lubelska – Młodowskiej – I Pułku Szwoleżerów – 11 Listopada – Przemysłowa – Kolejowa – Dworzec PKP.