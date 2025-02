Dozór i zakaz zbliżania. 71-latek odpowie za usiłowanie rozboju

Do zdarzenia doszło w grudniu minionego roku na terenie gminy Wierzbica. Do samochodu, w którym siedziała pokrzywdzona podszedł nieznany jej mężczyzna, otworzył drzwi od pojazdu i chciał jej wyrwać telefon komórkowy, który trzymała w dłoni.

Wykręcał jej ręce i przytrzymywał za szyję, groził. Postronne osoby, które pojawiły się w pobliżu samochodu spłoszyły napastnika.

Sprawą zajęli się policjanci z posterunku w Sawinie i wstępnie ustalili dane sprawcy. Zatrzymano go w poniedziałek, 17 lutego.

To 71-letni mieszkaniec powiatu chełmskiego. Został wczoraj doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Decyzją sądu został oddany pod dozór Policji połączony z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonej.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego za usiłowanie rozboju grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.