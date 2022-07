Gdyby widział, to by się zatrzymał. Ale pojechał dalej. W strasznym wypadku zginęły cztery osoby

W środę przed Sądem Okręgowym w Lublinie rozpoczął się proces 63-letniego Mirosława W., zawodowego kierowcy z Łęcznej. 2 sierpnia zeszłego roku doprowadził – jak uważa prokuratura – do katastrofy w ruchu lądowym. W wypadku na miejscu zginęły dwie osoby, dwie kolejne w szpitalu, kilka zostało poważnie lub lżej rannych. Oskarżony utrzymuje jednak, że nie widział tego wypadku i tego dnia swoją wywrotką zrobił jeszcze cztery kursy po kruszywo do Bogdanki. Ale musiał jeździć objazdami, bo droga krajowa 12 między Chełmem a Lublinem była zablokowana po tragicznym zderzeniu. Dopiero ostatni kurs mógł zrobić po zwyczajowym śladzie.

Złamanie, rany tłuczone, oskalpowanie

Do sądu Mirosław W. został doprowadzony w kajdankach, w asyście policji, prosto z aresztu śledczego. – Oskarżam Mirosława W. o to, że 2 sierpnia 2021 roku w miejscowości Lechówka na drodze DK12 sprowadził nieumyślnie katastrofę w ruchu lądowym – zagrażającą życiu i zdrowiu wielu osób – zaczął odczytywać akt oskarżenia prokurator Tomasz Kozioł z Prokuratury Rejonowej w Chełmie. – Kierując ciągnikiem siodłowym z naczepą nieumyślnie naruszył zasady ruchu drogowego przez to, że nie zachowując należytej ostrożności podjął manewr wyprzedzania kolumny jadących przed nim pojazdów i przed podjęciem tego manewru nie upewnił się co do możliwości bezpiecznego jego wykonania.

Skutek tego był tragiczny. Jadący z przeciwka osobowym renault scenic Tadeusz Ś., by uniknąć zderzenia, odbił w prawo, ale złapał pobocze i wyrzuciło go na lewą stronę jezdni, wprost przed nadjeżdżający rejsowy mercedes sprinter, który wiózł podróżnych. Po zderzeniu pasażerski samochód przewrócił się na bok i sunąc uderzył dachem w przydrożne drzewo. Podobnie jak renault. Na policyjnych zdjęciach widać, jak duża była siła zderzenia. Kabina mercedesa jest zmiażdżona, wyrwany licznik wystaje przez coś, co wcześniej było przednią szybą, w drzwiach zamiast klamki kępa wyrwanej z pobocza trawy. Z kolei renault jest przekrzywiony, a silnik – zamiast pod maską – leży za samochodem.

– Obrażenia w obrębie struktur głowy, klatki piersiowej i jamy brzusznej; złamanie prawej kości biodrowej, obu gałęzi kości łonowej, złamanie rękojeści mostka, rozfragmentowane śledziony z krwiakiem jamy otrzewnej; złamanie twarzoczaszki typu Le Fort; rany tłuczone, złamanie pięciu żeber, złamanie kompresyjne trzonu kręgu TH4, oskalpowanie – wyliczał po kolei obrażenia ofiar prokurator Kozioł.