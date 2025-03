Policjanci z chełmskiej grupy SPEED w czwartek rano zasadzili się na piratów. Prowadzili pomiar prędkości w miejscowości Bezek, w gminie Siedliszcze. W ciągu kilku porannych godzin złapali dwudziestu kierowców osobówek, którzy mieli zbyt ciężką nogę. Sprawcy naruszeń przepisów ruchu drogowego ukarani zostali mandatami. Swoje zachowanie zawsze tłumaczyli pośpiechem.

Jedna z kierujących wykroczenie popełniła w recydywie i w tym przypadku grzywna była w podwójnej kwocie. Ukarana została mandatem w wysokości 2 tysięcy złotych, a jej konto zasiliło 11 punktów karnych. Z kolei inny kierujący posiadał decyzję o cofnięciu uprawnień i w ogóle nie powinien prowadzić pojazdu. W tej sytuacji policjanci skierowali wniosek o ukaranie do sądu. Mężczyzna odpowie też karnie za niestosowanie się do decyzji właściwego organu, za co grozi kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Nadmierna prędkość to wciąż jedna z głównych przyczyn tragicznych zdarzeń drogowych.