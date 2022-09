Jest przetarg na nową część S12. Kolejne fragmenty w Lubelskiem czekają w kolejce

Co do innych etapów S12, to jeszcze w tym roku mają zostać ogłoszone przetargi na fragmenty Piaski - Dorohucza oraz Dorohucza – Chełm. Ich łączna długość to ponad 32 km. – Z pierwotnych planów, po wykonaniu badań geologicznych, wyłączyliśmy odcinek o długości ok. 5,7 km na ich połączeniu. W rejonie planowanego węzła Dorohucza stwierdzono bowiem pod warstwą ziemi odpady przemysłowe, które nie były zinwentaryzowane. Podjęliśmy decyzję o ominięciu składowiska. Wiązać się to będzie ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem decyzji środowiskowej. To najkrótsza droga do realizacji tego fragmentu trasy i połączenia z sąsiednimi odcinkami – tłumaczy GDDKiA.

Odcinek Piaski – Dorohucza będzie przebiegać e przez tereny gmin Piaski i Trawniki. Tymczasowo trasa zakończy się na skrzyżowaniu z drogą powiatową łącząca Pełczyn na DK12 z Trawnikami. – Do czasu zakończenia prac na wysokości węzła Dorohucza kierowcy będą korzystać z objazdu obecną DK12 i za kanałem Wieprz - Krzna wjadą na S12 – dodają drogowcy.

Odcinek Dorohucza – Chełm będzie miał ok. 22,5 km i przebiegać będzie przez tereny gminy Trawniki, Siedliszcze i Chełm. Za Stołpiem połączy się z obwodnicą Chełma. Dla tej inwestycji trwa procedura wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Trzy razy Łęczna

Tymczasem trwają przygotowania do rozpoczęcia budowy obwodnicy Łęcznej. Do wjechania na plac budowy ciężkiego sprzętu jeszcze daleko, bo najpierw trzeba ustalić przebieg nowej trasy. Na razie brane są pod uwagę trzy warianty.

Zgodnie z pierwszą opcją, obwodnica ma przebiegać stosunkowo blisko miasta od strony północnej, zaczynając się w Kolonii Trębaczów, na skrzyżowaniu DK82 z drogą wojewódzką nr 829. Ma się krzyżować z trasami wojewódzkimi nr 813 (okolice Witaniowa) i 820. Z DW 82 obwodnica ma się połączyć jeszcze na terenie miasta.

Wariant drugi to też kierunek północny, ale znacznie bardziej odsunięty od Łęcznej. Trasa ma się zacząć wcześniej, bo już w Zofiówce, na skrzyżowaniu DK82 z drogą powiatową nr 2017L, skąd pojedzie się do węzła na DK 82. Na północy przetnie DW 813, 820 oraz kilka pomniejszych dróg. Z krajową trasą połączy się w tym samym miejscu co w wariancie pierwszym.

Opcja numer trzy uwzględnia przebieg południowy. Trasa zacznie się w Zofiówce i omijając Łęczną, zakończy się nieco dalej od centrum miasta niż w poprzednich wariantach. W każdym przypadku obwodnica włączy się do istniejącej DK82 około 2,5 km na wschód od centrum Łęcznej.

Dlatego organizowane są spotkania informacyjne, na których projektanci przedstawią warianty i będą odpowiadać na pytania mieszkańców. Takie spotkanie zaplanowano na 9 września o godz. 16 w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej przy ul. Piłsudskiego 12.

Uwagi co do obwodnicy można przekazać także wypełniając specjalny formularz (na stronie lubelskiego oddziału GDDKiA) i wysyłając go pocztą (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21 20-075 Lublin) luba mailem (sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl).

Czas jest do 23 września.