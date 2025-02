Kontrabanda w dostawczaku

- Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej podczas działań prowadzonych wewnątrz kraju, nie dopuścili do wprowadzenia na rynek znacznej ilości nielegalnych wyrobów akcyzowych. Do sprawy zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy odpowiedzą za przestępstwo skarbowe - powiedział kpt. SG Dariusz Sienicki Rzecznik Prasowy Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

20 lutego w trakcie kontroli pojazdu na terenie gminy Wierzbica (pow. chełmski), funkcjonariusze straży granicznej z placówki w Dorohusku natrafili na dość specyficzny załadunek. Zatrzymani, 63-latek i jego 39-letni kompan, przechowywali w samochodzie dostawczym znaczne ilości nielegalnych wyrobów tytoniowych bez akcyzy. W wyniku kontroli okazało się, że na pace dostawczaka znajduje się około 110 tys. sztuk papierosów o szacunkowej wartości ponad 96 tys. złotych.

Nielegalny towar został zabezpieczony, zaś w sprawie wszczęto postępowanie. Obecnie ustalane jest źródło pochodzenia nielegalnych papierosów, miejsca docelowego, gdzie miały trafić do sprzedaży oraz osób powiązanych z próbą wprowadzenia ich do obrotu. Za przestępstwo skarbowe zatrzymanym mężczyznom grozi teraz kara grzywny a nawet do 2 lat pozbawienia wolności.