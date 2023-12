Miasto zostanie rozświetlone za kilka milionów złotych

W Chełmie znajduje się obecnie ponad 7000 latarni, z których niemal 4500 stanowi własność miasta.

– Przyznana dotacja celowa, wliczając w to 20% wkład własny miasta, pozwoli wymienić na energooszczędne, według wstępnych szacunków, niemal 2700 opraw ulicznych – informuje Damian Zieliński z Gabinetu Prezydenta Chełma i dodaje, że obecnie w Urzędzie Miasta trwają przygotowania do opracowywania dokumentacji przetargowej. – Na tym etapie wytypowane zostaną lokalizacje, w których dokonana zostanie kompleksowa wymiana oświetlenia. Należy wziąć również pod uwagę fakt, że w przyszłym roku rozpocznie się realizacja wartego niemal 250 milionów złotych projektu drogowego, który zakłada przebudowy głównych ciągów komunikacyjnych, a także innych prac związanych z remontami ulic. W przypadku takich projektów, oprócz prac typowo budowlanych, realizowane są także działania związane z wymianą oświetlenia ulicznego. W tej sytuacji montaż nowego oświetlenia wzdłuż przewidzianych do przebudowy dróg, w ramach programu "Rozświetlamy Polskę", będzie bezzasadny, jednak dzięki temu sieć latarni w naszym mieście w stosunkowo niedługiej perspektywie czasowej przejdzie gruntowną modernizację – czy to w ramach wspomnianych prac drogowych, czy realizacji zadania, na które przyznano naszemu samorządowi dotację celową – dodaje D. Zieliński.