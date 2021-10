Senator radzi prezydentowi Chełma jak rozmawiać z wójtami. Zaskakująca recepta

Protesty rozpoczęły się gdy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o rozpoczęciu procedury poszerzenia granic miasta Chełm o sąsiadujące z nim sołectwa: Koza-Gotówka, Nowiny, Okszów, Okszów-Kolonia, Pokrówka, Srebrzyszcze i Żółtańce-Kolonia oraz część Weremowic, Żółtańców i Depułtycz Królewskich.

Mieszkańcy oflagowali swoje posesje. Wielokrotnie wyrażali też swoje negatywne stanowisko w tej sprawie pikietując m.in. przed Urzędem Miasta w Chełmie czy nad zalewem Żółtańce, który miałby zostać przyłączony do miasta.

W poniedziałek w tej sprawie zorganizowano też konferencję prasową w Urzędzie Gminy Chełm. Oprócz samorządowców wzięli w niej udział zaproszeni posłowie i senatorowie z regionu.

– Na zaproszenie nie odpowiedzieli Jacek Sasin, Anna Dąbrowska-Banaszek, Beata Mazurek, Monika Pawłowska – wyliczał wójt gminy Chełm Wiesław Kociuba.

Nic wcześniej nie powiedział

Samorządowcy największy żal mają o to, że prezydent Chełma nie poinformował ich wcześniej o swoich planach tylko nadał sprawie od razu urzędowy bieg.

– Jeżeli chce się dokonać jakichś zmian, proszę mi wybaczyć takie uproszczenie, to pan prezydent powinien wziąć w jedną kieszeń dobry alkohol; umówić się z panami wójtami; grzecznie, ładnie porozmawiać; poprosić. Wydaje mi się, że wtedy wszystko udałoby się zrobić – mówił senator Józef Zając. – Tak czyni się w świecie cywilizowanym.

Wójtowie podkreślają, że cały czas chcą rozmawiać o sprawie poszerzenia Chełma, bo nie zależy im na zatrzymaniu rozwoju miasta.

– Nasza „walka” jest nierówna. Zdajemy sobie z tego sprawę – mówił Kociuba. – Dlatego apelujemy do prezydenta i refleksję. Prosimy o rezygnację z argumentu siły, bo jesteśmy przecież sąsiadami. Niech mieszkańcy zdecydują gdzie chcą mieszkać.

Jeśli nie wiadomo o co chodzi

Wójt szacuje, że jeśli Chełm przejmie tereny, o które się ubiega to gmina straci w ten sposób blisko 40 proc. dochodów własnych, czyli 10 mln zł.

– My mamy długi. My też sięgaliśmy do banku żeby skorzystać np. z funduszy unijnych. Robiliśmy to pod lepszy budżet, który teraz ma się zmienić – mówił wójt. – Tak być nie może dlatego zapraszamy prezydenta miasta do rozmów.

– Starzy ludzie mówią, że jeśli nie wiadomo o co chodzi to chodzi prawdopodobnie o pieniądze i tutaj moje podejrzenia w związku z tą sprawą wiążą się z pieniędzmi – mówił senator Zając. – Wystarczy spojrzeć na stan zadłużenia miasta.

– Mam wrażenie, że mamy tutaj do czynienia z próbą zabrania pieniędzy, które wypracował ktoś inny. To skrajnie nieuczciwe i skrajnie złe – podkreślał senator Bury. – To co tu się w tej chwili działo przez ostatni tygodnie pokazuje indolencję władzy. To, że niektórym władza uderzyła do głowy. Ale władza nie jest dana raz na zawsze. Ma służyć ludziom i myślę, że trochę zapełnił się prezydent Chełma, który zachowuje się jak rozbójnik, a nie osoba, która chce rozmawiać.