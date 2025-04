Spiderman z Chełma nieuchwytny. Ale policja go szuka

Film z zapisem tych sobotnich „akrobacji” na ulicy Wieniawskiej w Chełmie trafił do naszej redakcji. Opublikowaliśmy go w mediach społecznościowych. Popisy „spidermana” wzbudziły żywe reakcje. Niektórzy dowcipkowali, inni opisywali całe zajście bez pobłażania.

„Naćpany cwaniak, który darł mordę, że wszystkich powybija. Potem wlazł na okno i walił, żeby mu otworzyć. Policja nic z tym nie zrobiła, a ten cwaniak uciekł” – relacjonowała m.in. pani Ilona.

Rzeczywiście mundurowi byli na miejscu. – Dostaliśmy informację, że jakiś człowiek chodzi po dachu budynku. Zanim jednak na miejsce dotarła policja i straż pożarna ten mężczyzna zdołał już zejść na sam dół, a później uciekł, może obawiając się konsekwencji – przyznaje nadkom. Andrzej Fijołek, rzecznik komendanta wojewódzkiego.

Zapewnia, że wciąż trwają starania o ustalenie personaliów tego człowieka, choć przyznaje też, że na razie nie ma mowy, by miał za cokolwiek odpowiedzieć. – Nie mamy żadnej wiedzy o tym, by dokonał jakichś zniszczeń. Dla nikogo raczej nie stworzył zagrożenia, tylko dla samego siebie. Dobrze, że tak się to skończyło – uważa policjant.

Mówi, że jego koledzy z Chełma wystąpili już do administratora budynku, by jakoś skuteczniej zabezpieczył właz na dachu, aby w przyszłości zapobiec tego rodzaju sytuacjom.