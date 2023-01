Lubelskie. Szukają do pracy 150 osób. Płacą 4720 zł na rękę

Żeby starać się o tę pracę trzeba mieć:

wyłącznie obywatelstwo polskie,

nieposzlakowaną opinię,

nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

korzystać w pełni z praw publicznych,

posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

Należy także być sprawnym fizycznie, bo tego wymaga służba. Mowa o pracy w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej.

- Dla kandydatów nie ma górnych limitów wiekowych - zachęca kpt. SG Dariusz Sienicki Rzecznik Prasowy Komendanta NOSG. - Pierwszy etap rekrutacji obejmuje: przyjęcie od kandydata do służby kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, wstępną rozmowę kwalifikacyjną oraz testy psychologiczne. W kolejnym etapie kandydat na funkcjonariusza przystępuje do testów: pisemnego z wiedzy ogólnej oraz znajomości języka obcego, testu sprawności fizycznej oraz kolejnej rozmowy kwalifikacyjnej - dodaje.

Następnie, jak przejdzie się alej, jest się kierowanym na badania lekarskie.

Sienicki zachęca też finansowo. - Funkcjonariusz po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów końcowych w zakresie szkoły podoficerskiej, mianowany jest na stanowisko młodszego asystenta lub kontrolera - dodaje i wylicza, że funkcjonariusz do 26 roku życia (nie płaci podatku dochodowego) zarobi na początek ok. 4720 zł netto. Funkcjonariusz po 26 roku życia na start otrzyma ok. 4310 zł netto.

Dokumenty od kandydatów do służby w SG, przyjmowane są w siedzibie oddziału w Chełmie, przy ul. Trubakowskiej 2, po wcześniejszym wyznaczeniu terminu i konkretnej godziny do ich złożenia. Zapisy odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod nr tel. 82-568 50 92 lub 797 337 619 lub za pomocą elektronicznego modułu, który znajduje się na stronie internetowej NOSG.

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie w 2023 roku planujemy przyjąć co najmniej 150 nowych funkcjonariuszy.