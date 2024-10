Dwa i pół tysiąca sodowych lamp do wymiany. Chełm stawia na LED-y

Dotychczas chełmskie ulice były oświetlane lampami sodowymi, emitujące żółte światło - często krytykowane przez mieszkańców polskich miast. Wkrótce to się zmieni, gdyż przestarzałe oświetlenie zostanie zastąpione nowoczesnymi, energooszczędnymi lampami LED.

- To największa tego typu inwestycja od wielu lat. Dzięki temu, co najważniejsze, poprawi się również komfort życia naszych mieszkańców zarówno tych korzystających z ciągów pieszych, jak i jezdni - mówi Damian Zieliński, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Chełm.

Projekt przewiduje wymianę ponad 2,5 tys sztuk, a więc modernizacja dotknie większości miejskich terenów. Potwierdza to sporządzona lista ulic, której "końca nie widać".

- Oświetlenie typu LED charakteryzje się długą żywotnością i niskim zużyciem energii - ocenia w wydanym komunikacie wiceminister rozwoju i technologii, Grzegorz Piechowiak. Spadek zużycia oznacza spore oszczędności, które mają wynieść nawet miliard złotych rocznie.

Nowe lampy poprawią ponadto widoczność po zmroku, co ma szczególnie znaczenie w okresie zimowym, kiedy dni są krótsze. Ministerstwo szacuje, że przyczyni się to do zmniejszenia wypadków drogowych nawet o 30%.

Inwestycja została wsparta rządowym programem pn. „Rozświetlamy Polskę- Polski Ład”. Chełm otrzymał największe możliwe dofinansowanie, wynoszące 4 mln zł. Przy czym planowany budżet na ten cel wynosi 5 mln zł.

Prace nad wymianą oświetlenia rozpoczną się po zakończeniu przetargu i podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą.