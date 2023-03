Ten kierowca w ogóle nie powinien prowadzić. Volkswagen golf zatrzymał się na drzewie

Do tego wypadku w miejscowości Malinówka w gminie Sawin doszło w niedzielę. Kiedy na miejsce dotarł patrol policji, zobaczył rozbity na drzewie samochód. Wygląda na to, że kierowca volkswagena golfa na zakręcie zjechał na drugi pas ruchu. Samochód wypadł z drogi, wpadł do rowu gdzie dachował i uderzył w drzewo.

Auto prowadził 42-latek, a jechał z nim pijany 67-letni pasażer.

– Obaj mężczyźni z obrażeniami ciała zostali przetransportowani do szpitala. Funkcjonariusze ustalili, że kierujący posiada aktualny zakaz prowadzenie pojazdów. Okoliczności wypadku są wciąż wyjaśniane. Od 42-latka została zabezpieczona krew do badań na zawartość alkoholu w organizmie – podaje policja.