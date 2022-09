To nie kopytka w bułce tartej. Tajemniczy pakunek w bagażniku

Do zatrzymania doszło w weekend na drodze wyjazdowej z Chełma. Policjanci posiadali informację, że w samochodzie peugeot mogą być przewożone narkotyki. Typowany samochód został zatrzymany do kontroli drogowej. Krystaliczna substancja ukryta była w bagażniku w pachołku drogowym. Po przeprowadzeniu wstępnego badania policjanci potwierdzili, że to mefedron.

– Łącznie zabezpieczyliśmy prawie kilogram tej nielegalnej substancji psychotropowej. Funkcjonariusze zatrzymali podróżującego tym samochodem 73-letniego mieszkańca Lublina i 54-letniego obywatela Ukrainy – relacjonuje komisarz Ewa Czyż, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Sąd już aresztował mężczyzn na trzy miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia.