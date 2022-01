To oni napadli na piosenkarza disco polo. Jeden miał toporo-młotek

– Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę w jednym z lokali w Chełmie. Z relacji pokrzywdzonego 31-latka wynika, że zwrócił kilku młodym mężczyznom uwagę na ich niewłaściwe zachowanie. Wtedy wywiązała się między nimi sprzeczka, podczas której został przez nich zaatakowany i pobity, jak się później okazało, przy użyciu siekiery – opisuje sytuację policja, ale poszkodowany opowiedział nam znacznie więcej.

Jest nim Przemysław Gilewicz, lider zespołu disco polo Nokaut z Chełma. – Chciałem stanąć w obronie zdrowia ludzi i majątku. Kobiety czuły się zagrożone i poprosiły o pomoc. Dlatego podszedłem do prowodyra, żeby z nim porozmawiać. Chciałem mu przemówić do rozsądku, ale wyszła z tego tylko utarczka słowna i przepychanka – relacjonował i wyglądało już na to, że udało mu się obezwładnić napastników, ale: – Wtedy ten, z którym rozmawiałem, wyjął toporo-młotek i dwukrotnie uderzył mnie z partyzanta w głowę. Krew zalała mi oczy, ale nie straciłem przytomności – dodał piosenkarz.

Gilewicz został przewieziony do szpitala. Najpierw w Chełmie, a potem w Zamościu. W sobotę przeszedł operację.

Policja zatrzymała sprawców we wtorek. To dwóch mieszkańców gminy Rejowiec Fabryczny w wieku 17 i 18 lat. – Dzisiaj obaj usłyszeli już zarzuty pobicia. Będą też doprowadzeni do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego – podaje policja i uzupełnia: – Starszy z nich odpowie za pobicie z użyciem niebezpiecznego przedmiotu, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.