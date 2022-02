W Chełmie chcą nowych boisk

Na razie miejscy urzędnicy szukają firmy, która nie tylko zaprojektuje, ale też przygotuje kosztorysy i zajmie się uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia budowy. – Chodzi o opracowanie dokumentów projektowych, które posłużą za podwalinę do aplikowania o zewnętrzne środki finansowe na budowę boisk przy ul. Makowej, Szkole Podstawowej nr 8, Szkole Podstawowej nr 5 i I Liceum Ogólnokształcącym – wyjaśnia Urząd Miasta Chełm.

W pierwszej z wymienionych lokalizacji powstanie boisko wielofunkcyjne ze sztucznej nawierzchni z wyposażeniem do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę. W dokumentacji mają zostać uwzględnione istniejące obiekty, m.in. górka saneczkowa i siłownia pod chmurką.

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 zniszczone boisko z nawierzchnią bitumiczną zostanie zastąpione nową murawą piłkarską z trawy syntetycznej. „Piątka” doczeka się z kolei wielofunkcyjnego boiska do piłki nożnej i ręcznej, siatkówki, koszykówki i tenisa. Przy I LO powstanie obiekt z funkcją lekkoatletyczną. Oprócz wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią znajdą się tu: dwustumetrowa czterotorowa bieżnia, rzutnia do pchnięcia kulą oraz stanowiska do skosu wzwyż i skoku w dal.

Przetarg został ogłoszony pod koniec stycznia. Termin składania ofert mija w poniedziałek.