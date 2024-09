Imprezy klubowe w weekend 13-14 września

PIĘKNA PSZCZOŁA



PIĄTEK (13 września) – Wszystko zdarzyć się może

Trzynastego – wszystko zdarzyć się może. Tym bardziej w Pięknej Pszczole, na wygodnych kanapach, z zimnymi napojami oraz z gorącymi hitami od Dj Fakto.

Start 22:00. Wejście free przez całą noc.



SOBOTA (14 września) – Co w szkole bzyczy

W sobotę wszystko zdarzyć się może. Barmani zaserwują Wam najlepsze drinki, DJ Paul zagra dla Was najlepsze numery, a Wy będziecie najlepszymi i najpiękniejszymi gośćmi w klubie.



HELIUM CLUB



PIĄTEK (13 września) – Friday Party

Szykujcie się na mega imprezę! Piąteczek w Helium, to najlepszy plan na rozpoczęcie weekendu!

Początek o 22:00. Do 22:30 – lista FB za free. Po 22:30 – 20 zł



SOBOTA (14 września) – Feel the sounds

Zapraszamy Was na kolejną wyjątkową noc w Helium! Będzie ogień!

Start o 22:00. Do 22:30 – lista FB wchodzi za free. Po 23:00 - 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK (13 września) – Piąteczek na luzie

Piątek Weekendu Początek! Piątek to dzień, w którym zaczyna się prawdziwa zabawa. Będzie do czego też potupać nóżką...

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30- 20 zł.



SOBOTA (14 września) – Prywatka w Berecie

Czy jesteście gotowi na muzyczną podróż? Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości To wydarzenie, które przeniesie Was w świat najlepszych przebojów.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUB 30

PIĄTEK (13 września) – Wszędzie dobrze ale w 30-tce najlepiej

Impreza przy największych hitach, na dwóch parkietach. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp do 23:30 – 20 zł po 23:30 – 30 zł.



SOBOTA (14 września) – Tyle na świecie porządku, że sobota zaczyna się od piątku

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę.

Start o 21:00. Do 23:30 – 30 zł. Później – 40 zł.



PRZYSTAŃ NA DACHU



PIĄTEK (13 września) – Spritz me

Najlepsza propozycja na piątkowy wieczór. Impreza do rana, w tym gorące rytmy przeplatane z najnowszymi hitami.

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi free. Po 22:30 – 20 zł.



SOBOTA (14 września) – We are your friends

Wpadajcie w tę sobotę na dach. Tej nocy parkiet rozkręcać będzie Dj Yrek!

START 22:00. Do 22:30 – wejście free. Po 22:30 - 30 zł.



SERCE

PIĄTEK (13 września) – Back to school. Dyskoteka szkolna

Powrót do szkoły? Nie kojarzy się najlepiej. Zwłaszcza tym, którzy w trakcie edukacji najbardziej lubili przerwy...Nowy sezon w SERCU to najlepsza pora na budowanie nowych wspomnień!

Start: 22:00. Lista FB do północy za free!



KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (13 września) – Only house music

Piątkowy wieczór to dobry czas na relaks. Za dj-ką Alan White, który zagra dla was tak, że nie będziecie w stanie usiedzieć w miejscu!

Wstęp free! Start o 21:00.



SOBOTA (14 września) – Plus minus 30

Tańce w Ostro! Specjalnie dla Was na dolnej części będzie dancefloor, gdzie możecie bawić się do samego rana.

Wstęp free! Start o 21:00.



PLENER



PIĄTEK (13 września) – Tango w Plenerze

Tango to nie tylko nazwa tańca, to też synonim ostrej imprezy. Tango w Plenerze zaserwuje wam groźny duet: Bery & Milky wav

Start: 20:00. Lista FB do 22:00 – free, po 22:00 – 30 zł.



SOBOTA (14 września) – Prawy do lewego. Dyskoteka szkolna

Przenosimy się do czasów, kiedy dyskoteki odbywały się na szkolnych korytarzach. Będą tańce: wolne, szybkie, solo, w kółku i parami.

Start o 20:00. Lista FB do 22:00 – free. Po 22:00 – 30 zł.



NEW VEGAS



SOBOTA (14 września) – Koncert: Czarny Ziutek z Killerami

W sobotę czeka na Was Czarny Ziutek z Killerami! CZZK gra covery: Kultu, Kazika Na Żywo, często w autorskich, nietuzinkowych aranżacjach.

Start o 20:00. Zostały ostatnie sztuki biletów, które można kupić pod adresem https://bkb.pl/135944-3f161.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (13 września) i SOBOTA (14 września) – Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne aby się dobrze bawić, bo śpiewać każdy może. Początek o 22.00. Wstęp FREE



BAŁAGAN



PIĄTEK (13 września) – Piątek trzynastego. Intergalactic w Bałaganie

W piątek dj zabierze Was w międzygalaktyczną odyseję po różnych gatunkach muzycznych. Od mainstreamu do undergroundu; od klubu do domówki, od tańca do ulubionych smętów ćmy barowej. Klimaty - Rock, Garage Rock, Grunge, Soul, Punk, Funk, Hip Hop New Wave, Cold Wave, Ska, Rocksteady, Two-Tone, Roots, 60’s, 70’s 80’s 90’s..

Start o 21:00, wejście – free.



FABRYKA KULTURY ZGRZYT

PIĄTEK (13 września) – Rock Noc

FK Zgrzyt zaprasza na imprezę taneczną z największymi rockowymi hitami! Na parkiet zaprasza Dj Slade, będzie tanecznie, będzie klimatycznie, będzie rockowo!

Początek o godzinie 21:00. Wjazd – 20 zł na bramce.