Imprezy klubowe w weekend (14-15 lutego)

HELIUM CLUB



PIĄTEK – Single Ladies

Dziewczyny idą w miasto! To najlepszy plan na to, aby zabłysnąć jeszcze bardziej i poszaleć. Wpadajcie i bawcie się do rana.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł. Panie do 24:00 wstęp free!



SOBOTA – Festiwal Sounds

Kolejna wyjątkowa noc w Helium. Szykujcie się na porządny melanż!

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



EL CUBANO



PIĄTEK – Bachata

Tylko w El Cubano poczujecie latynoskie klimaty i zabawicie się przy największych hitach muzyki latynoskiej.

Start 22:00. Do 22:30 lista z FB wejście free. Po 22:30 – 30 zł.



SOBOTA – Viva la musica

Czy jesteście gotowi na noc pełną niezapomnianych chwil i tańca do białego rana? Przygotujcie się na ekscytującą dawkę dobrej muzyki.

Start 22:00. Do 22:30 lista z FB wejście free. Po 22:30 – 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK – W walentynki pije drinki!

Czy jesteście gotowi na kolejny imprezowy piątek ? Przygotujcie się na walentynkowe szaleństwa w Beretowym stylu! Będzie do czego też potupać nóżką...

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



SOBOTA – Beret na żywo

Karnawał trwa w najlepsze, a więc przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości. Na żywo zagra dla Was zespół Louder.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUB 30



PIĄTEK – Walentynkowy piąteczek

Impreza przy największych hitach, na dwóch parkietach. Za konsoletą zasiądą: dj Yrek i dj Dźwięk.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp do 23:30 – 20 zł po 23:30 – 30 zł.



SOBOTA – Agnieszka Matusik Violin Live Act

W sobotni wieczór Klub 30 zaprasza na wieczór z muzyką na żywo! Imprezy tradycyjnie odbywają się na trzech parkietach. Zagrają: Alan White, Slimy Noise oraz dj Snafi/dj Yrek.

Start o 21:00. Wstęp do 23:30 – 20 zł po 23:30 – 30 zł.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO



PIĄTEK –10 Walentynki w Ostro (dzień 3)

Świętowania urodziny ciąg dalszy. Na trzeciej imprezie urodzinowej rozkręci się Alan White, który rozpali Wasze serca housowymi brzmieniami. Będzie gorąco i to bardzo.

Start o 21:00. Wstęp free!



SOBOTA – Łowcy x Ostro. 10 urodziny Ostro (dzień ostatni)

Ostatni, czwarty dzień 10-tych urodzin OSTRO! O muzykę zadba wysłannik Łowców- KVPX6, oraz rezydent Django! To będzie mocny akcent na zakończenie cyklu urodzinowych imprez.

Start o 21:00. Wstęp free!



SERCE



SOBOTA – Miłość w rytmach disco

Tej nocy Serce będzie celebrować miłość we wszystkich jej odsłonach! Za sterami DJ BOSSY – król parkietu, który zmiksuje najlepsze hity disco, house i klasyki, przy których nie ma opcji, żebyście stali pod ścianą. Szykujcie się na gorącą atmosferę i parkiet rozgrzany do czerwoności!

Start: 22:00. Wstęp: Lista FB – darmowe wejście do godziny 22:00. Spoza listy oraz po 22:00 – wejście tylko 20 zł.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



SOBOTA – Karaoke

Soboty w Kaziku obrosły legendą! Jeśli szukacie miejsca, gdzie studencki vibe wchodzi na najwyższy poziom, to musicie tu być! Pamiętajcie, że śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej.

Start: 20:00. Wstęp wolny!



BAŁAGAN



PIĄTEK/SOBOTA – All that Jazz Funk & Tropical

Ta impreza na stałe wskoczyła do imprezowego kalendarza. Gramofonowy trip dla ludzi sztuki i nie tylko. Hipsterska, awangardowa, wkręcająca i pulsująca impreza. JazzBrother Sęk i Kid Buttons przejmują BAŁAGAN na dwa wieczory, w piątek i w sobotę.

Start: 21:00. Wstęp za darmochę.



NOWY KOMITET



SOBOTA – Viva la Carnivale

Czy lubicie gorące, karnawałowe rytmy? Sobotnia impreza Viva la Carnivaleto cos dla Was.

Gościem specjalnym będzie Aleksandra Grochecka - instruktorka tańca, tancerka i animatorka, która przybliży wam gorące tańce latino i nie tylko. Blok animacji rozpocznie się od 22 00. Będziecie mogli poznać kroki salsy , bachaty, merenque itd. O oprawę muzyczną zadba Dr Embe, który zmiksuje klasyczne disco, latino, klasykę 90/00's z nowszymi produkcjami muzycznymi.

Start o 21:00. Bilet - 15 zł.