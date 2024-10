Powracają muzyczne Peryferia

Po tym jak Zespół Sztylety wraz z Lochami i Smokami objechali Polskę, okazało się, że ich głód przygody tylko się zaostrzył. Po finałowym koncercie wspólnej trasy w Poznaniu obiecali sobie, że jeszcze wrócą. I wracają. Trasa koncertowa “Lochy i Smoki i Zespół Sztylety 2 Dzień Sądu” to wymarzony sequel. Dołączają do nich nowi bohaterowie – Pastry* i Acid Drop**. Jeśli ktokolwiek przegapił część pierwszą – spokojnie. Bez niej i tak zrozumiecie fabułę części drugiej. Kto widział, ten wie, że warto wybrać się na ich koncert, na odrobinę gitarowego łojenia z melancholijną nutą bez ograniczeń gatunkowych.

Miejsce: DDK Węglin, ul. Judyma 2a

Start: 19:00

Bilety do nabycia w linku.