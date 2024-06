Sianokosy w Muzeum Wsi Lubelskiej

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 11:30 krótkim wprowadzeniem, czyli klepaniem kosy na babce w sektorze Wyżyna Lubelska. W samo południe ok. godz. 12:00 kosiarze przejdą do sektora Powiśle, gdzie odbędzie się pokaz prac: koszenia, grabienia czy przewracania siana. Będzie to doskonała okazja żeby zobaczyć podstawowe narzędzia rolnicze wykorzystywane dawniej podczas sianokosów. Całości będzie towarzyszył fachowy komentarz, dzięki któremu uczestnicy wydarzenia dowiedzą się, jakie prace są prezentowane, jaka jest ich rola. Po sianokosach w tamtejszym kościele odbędzie się msza święta ok. 15:00. Bilety: 30 zł normalny/20 zł ulgowy.