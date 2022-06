Festiwal Bliski Wschód w Lublinie. Spektakle, koncerty, wykłady

To zupełnie nowe i – w założeniu – inne niż wszystkie wydarzenie na festiwalowej mapie Lublina.

– Idea zrodziła się w 2021 roku po fali protestów wolnościowych w Białorusi. Potem wybuchła wojna w Ukrainie i działający w Centrum Kultury sztab kryzysowy jeszcze bardziej zainspirował nas do działania. Dziś już myślimy inaczej – mówi Paweł Passini, reżyser teatralny, założyciel Stowarzyszenia Bliski Wschód.

W programie trwającego tydzień Festiwalu Bliski Wschód znalazło się ponad 30 różnych wydarzeń: spektakle, koncerty, wykłady, panele dyskusyjne, spotkania z poetami.

Passini przekonuje, że każdy Polak, jeśli dobrze się wsłucha, jest w stanie zrozumieć język ukraiński czy białoruski. I przypomina, że wielu naszych bliskich jest właśnie stamtąd. – Kim tak naprawdę jesteśmy? Co w naszej tożsamości jest naprawdę istotne? Bracia Ukraińcy? Nasi bliscy są ze wschodu, ale najpierw musimy się poznać. I właśnie temu służy ten festiwal – tłumaczy.

– Lublin przez długi czas nie był przyjazny wschodnim dźwiękom na ulicy. Wielokrotnie czułam się niekomfortowo, nieprzytulnie. Zmieniło się to teraz, z powodu wojny – mówi Irina Lappo, teatrolożka, tłumaczka, pracownik naukowy UMCS. Potrzebę pokazywania ostatnich dokonań białoruskich artystów w Polsce tłumaczy tak: – Po tym, jak dwa lata temu Białoruś praktycznie straciła niepodległość wielu niezależnych twórców ratowało się ucieczką na Ukrainę. Teraz po raz drugi straciło swoje miejsce.

– Budżet mamy bardzo skromny – przyznaje Passini. – To wszystko nie udałoby się, gdyby lubelskie instytucje kultury nie otworzyły nam szeroko drzwi.

Te instytucje to Centrum Kultury, Centrum Spotkania Kultur, Teatr im. Juliusza Osterwy i ACK Chatka Żaka. Wszędzie tam pojawią się teatry, zaśpiewają chóry, wystąpią performerzy. W programie jest też kilka elementów stałych: codzienne prelekcje i dyskusje pod hasłem „Teatr w samo południe” w Księgarni Dosłowna w CK czy wieczory na Wirydarzu CK.

– Przez ostatni tydzień czerwca wieczory i noce spędzamy na wirydarzu. Trzeba wyrobić sobie taki nawyk – zachęca Paweł Passini.

Festiwal Bliski Wschód: 19-26 czerwca 2022. Bilety w cenie 25-45 zł dostępne w kasie CK (ul. Peowiaków 12).

PROGRAM:

19.06 / niedziela

godz. 11.00 – Scena InVitro /neTTheatre: Zwierzątka małe zwierzenia / Малі відвертості тваринок, reż. Paweł Passini

język: UA, dla dzieci / Wirydarz Centrum Kultury / wstęp wolny

godz. 16:00 Spotkanie z poetką Julią Cimafiejewą

język: BY, PL / księgarnia „Między słowami” / wstęp wolny

godz. 18.00 – Gęsi-ludzie-łabędzie / Гусі-людзі-лебедзі (na podstawie „Psów Europy” Alhierda Bacharewicza), reż. Aleksander Harcujeu, Kupałowcy

język: BY, PL / Teatr im. J. Osterwy / bilet/cegiełka

godz. 21.00 – Spotkanie z Alhierdem Bacharewiczem („Psy Europy”) i Kupałowcami

język: BY, PL / Wirydarz Centrum Kultury / wstęp wolny

20.06 / poniedziałek

godz. 12.00 – Wykład Alhierda Bacharewicza i Julii Cimafiejewej: „Skowyt. Literatura białoruska za granicą”; Prowadzenie prof. Siarhej Kowalow

język: BY, PL / UMCS, Wydział Filologiczny, Sala Obrad Rady Wydziału / wstęp wolny

godz. 18.00 – Mój ojciec / Мой отец, reż. Aleksandras Rubinavas

język: RU, PL / Sala Czarna Centrum Kultury / bilety: 25/35 zł

godz. 19.30 – SarmaTY/JA / Сарматыя, reż. Palina Dabravolska

język: BY, PL / Sala Widowiskowa Centrum Kultury / bilety: 25/35 zł

godz. 21.00 – Spotkanie z Maryją Martysiewicz („Sarmatia”), tłumaczem Bohdanem Zadurą i

wydawcą Krzysztofem Czyżewskim

język: PL, BY / Wirydarz Centrum Kultury / wstęp wolny

21.06 / wtorek

godz. 12.00 – Teatr w samo południe – wykład: Nowa białoruska prawda: teatr dokumentalny w kontekście zmian społecznych

język: BY, RU, PL / Księgarnia Dosłowna Centrum Kultury / wstęp wolny

godz. 16.00 – Teatr Imperialny: Alina po drugiej stronie granicy, reż. Ekaterina Sharapova

język: PL / Sala Widowiskowa ACKiM UMCS Chatka Żaka / wstęp wolny

godz. 17.30 – U nas na kuchni / У нас на кухне – czytanie performatywne, reż. Volga Karalonak

język: RU, PL / Sala Czarna Centrum Kultury / wstęp wolny

godz. 19.00 – Chór Wolny / Andriej Chadanowicz / o. Tomasz Dostatni / Julia Cimafiejewa: Dzieci Hioba

język: BY, UA, PL / Sala Operowa Centrum Spotkania Kultur / bilety: 30/45 zł

godz. 21.00 – Pokój umiera – projekcja i spotkanie z twórcami, reż. Palina Dabravolska

język: RU, PL / Wirydarz Centrum Kultury / wstęp wolny

22.06 / środa

godz. 12.00 – Teatr w samo południe – wykład: Nowa fala kobieca w teatrze białoruskim

język: BY, RU, PL / Księgarnia Dosłowna Centrum Kultury / wstęp wolny

godz. 17.00 – Awangarda teatralna: Ukraina, Białoruś – panel dyskusyjny Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego

język: PL / Sala Czarna Centrum Kultury / wstęp wolny

godz. 19.30 – Dusza, chor. Polina Maslova – białorusko-ukraińsko-polski spektakl teatru tańca

Sala Widowiskowa Centrum Kultury / bilety: 25/35 zł

godz. 21.00 – Stracony wiek (Anna Relitowa)

język: PL / Wirydarz Centrum Kultury / wstęp wolny

23.06 / czwartek

godz. 12.00 – Teatr w samo południe – wykład: Wizualny teatr Białorusi XXI wieku: awangarda czy underground?

język: BY, RU, PL / Księgarnia Dosłowna Centrum Kultury / wstęp wolny

godz. 18.30 – Wygnańcy, reż. Dmitri Ciszko

język: BY, PL / Sala Czarna Centrum Kultury / bilety: 25/35 zł

godz. 21.00 – 375 0908 2334. The body you are calling is currently not available – performans Igora Shugaleeva

język: BY, UA, PL / Wirydarz Centrum Kultury / wstęp wolny

godz. 21.00 – Teatr Imperialny: Rusałki, reż. Ekaterina Sharapova

język: PL / Park Akademicki UMCS / wstęp wolny

24.06 / piątek

godz. 12.00 – Teatr w samo południe – wykład: Współczesny białoruski teatr lalkowy: droga ku unikalności

język: BY, RU, PL / Księgarnia Dosłowna Centrum Kultury / wstęp wolny

godz. 19.00 – Pieśń nad pieśniami / Песня песней, reż. Jura Dzivakou

język: RU, PL / Sala Widowiskowa Centrum Kultury / bilety: 25/35 zł

godz. 21.00 – Opium / Опиум, reż. Aleksandr Marczenko – projekcja i spotkanie z twórcami

język: RU, PL / Wirydarz Centrum Kultury / wstęp wolny

godz. 22.30 – Pół roku / Паўгады, reż. NN

język: BY, PL / Sala Czarna Centrum Kultury / wstęp wolny

25.06 / sobota

godz. 12.00 – Teatr w samo południe – wykład: Współczesny teatr białoruski w 10 arcydziełach

język: BY, RU, PL / Księgarnia Dosłowna Centrum Kultury / wstęp wolny

godz. 19.00 – neTTheatre: Najpiękniejszy wschód… Pamięć fotograficzna, reż. Paweł Passini

język: BY, PL / Sala Widowiskowa ACKiM UMCS Chatka Żaka / bilety: 25/35 zł

godz. 21.00 – Mój Euromajdan, wyk. Artem Manuilow; język: PL / Sen, reż. Jura Dzivakou język:

RU, PL / Wirydarz Centrum Kultury / wstęp wolny

godz. 22.00 – Prapremiera wersji filmowej spektaklu „Dziady”, reż. Paweł Passini, Kupałowcy.

+ spotkanie z twórcami spektaklu

język: BY, PL / Wirydarz Centrum Kultury / wstęp wolny

26.06 / niedziela

godz. 16.00 – DAGADANA – koncert i piknik w Parku Ludowym połączony z wręczeniem dyplomów wolontariuszom zaangażowanym w pomoc uchodźcom z Ukrainy / wstęp wolny