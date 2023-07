Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne już po raz 37. w Lublinie!

Indonezja, Hiszpania, Meksyk czy Słowacja - to tylko niektóre rejony, z których pochodzić będą uczestnicy zbliżającej się edycji festiwalu. Łącznie podczas festiwalu odbędzie się kilkanaście koncertów w Lublinie oraz we Włodawie.



Artyści będą się prezentować przez pięć dni na scenie Muszli Koncertowej im. Romualda Lipko. To tam każdego dnia od godz. 18 będzie można podziwiać wyjątkowe występy uczestników spotkań. Polskę reprezentować będą Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. Wandy Kaniorowej oraz Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego "Warszawianka", a z zagranicy - oprócz wspomnianych już kierunków - przyjadą do Lublina również artyści z Turcji i Ukrainy.



Koncerty będą się odbywać także o godz. 12 w Wieży Trynitarskiej oraz o godz. 20.30 na Starym Mieście, a od poniedziałku występy artystów z całego świata będą mogli podziwiać również mieszkańcy Włodawy (koncerty od godz. 17).



Jednak festiwal będzie obfitował nie tylko w sceniczne występy. Nie zabraknie ciekawych warsztatów pod okiem tancerzy zespołów, które wezmą udział w festiwalu. Ważnym punktem programu będzie również tradycyjny kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła, który każdego dnia będzie dostępny od godz. 17 w Ogrodzie Saskim w Lublinie.



Całość zainauguruje w sobotę o godz. 16 uroczysta parada wszystkich artystów na trasie: Plac Litewski - Ratusz - Stare Miasto.



Szczegółowy program występów dostępny jest na stronie internetowej zpit.lublin.pl.





Program:



8 lipca 2023 (sobota)

- 16.00 PARADA ZESPOŁÓW NA TRASIE PLAC LITEWSKI-RATUSZ-STARE MIASTO

- 16.30 UROCZYSTE POWITANIE UCZESTNIKÓW XXXVII MSF PRZEZ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

- 17.00 KIERMASZ SZTUKI LUDOWEJ I RĘKODZIEŁA – Ogród Saski

- 18.00 INAUGURACJA XXXVII MSF 2023 – KONCERT GALOWY- Muszla Koncertowa Ogrodu Saskiego

- 20.30 KONCERT KAPEL- Stare Miasto

POLSKA – ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „LUBLIN” IM. WANDY KANIOROWEJ

MEKSYK – COMPAÑIA FOLKLÓRICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO ORQUESTA TÍPICA SOMOS UAQ Y ORQUESTA CONSTITUCIÓNDE 1917



9 lipca 2023 (niedziela)

- 12.00 KONCERT – Wieża Trynitarska – MSF ŽELIEZKO -SŁOWACJA

- 16.00 Nauka tańców ludowych – XACARANDAINA -HISZPANIA-GALICJA – Plac Litewski

- 17.00 KIERMASZ SZTUKI LUDOWEJ I RĘKODZIEŁA – Ogród Saski

- 18.00 KONCERT- Muszla Koncertowa Ogrodu Saskiego

WSZYSTKIE GRUPY

- 20.30 KONCERT KAPEL- Stare Miasto

POLSKA – ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO „WARSZAWIANKA

INDONEZJA – SMPI AL AZHAR 10 KEMBANGAN JAKARTA



10 lipca 2023 (poniedziałek)

- 12.00 KONCERT – Wieża Trynitarska – INDONEZJA – SMPI AL AZHAR 10 KEMBANGAN JAKARTA

- 16.00 Nauka tańców ludowych –INDONEZJA – SMPI AL AZHAR 10 KEMBANGAN JAKARTA – Plac Litewski

- 17.00 KONCERT WE WŁODAWIE

MEKSYK – COMPAÑIA FOLKLÓRICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO oraz ORQUESTA TÍPICA SOMOS UAQ Y ORQUESTA CONSTITUCIÓNDE 1917

TURCJA – YENIMAHALLE MUNICIPALITY TUBIL FOLK DANCE ENSEMBLE

- 17.00 KIERMASZ SZTUKI LUDOWEJ I RĘKODZIEŁA – Ogród Saski

- 18.00 KONCERT- Muszla Koncertowa Ogrodu Saskiego

HISZPANIA-GALICJA – XACARANDAINA

INDONEZJA – SMPI AL AZHAR 10 KEMBANGAN JAKARTA

UKRAINA – „DRUZHBA” i „VESNYANKA”

SŁOWACJA – MSF ŽELIEZKO

POLSKA – ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO „WARSZAWIANKA”

- 20.30 KONCERT KAPEL- Stare Miasto

HISZPANIA-GALICJA – „XACARANDAINA”

UKRAINA – „DRUZHBA” i „VESNYANKA”



11 lipca 2023 (wtorek)

- 12.00 KONCERT – Wieża Trynitarska – MEKSYK – COMPAÑIA FOLKLÓRICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO oraz ORQUESTA TÍPICA SOMOS UAQ Y ORQUESTA CONSTITUCIÓNDE 1917

- 16.00 Nauka tańców ludowych – TURCJA – YENIMAHALLE MUNICIPALITY TUBIL FOLK DANCE ENSEMBLE – Plac Litewski

- 17.00 KONCERT WE WŁODAWIE

INDONEZJA – SMPI AL AZHAR 10 KEMBANGAN JAKARTA

HISZPANIA-GALICJA – XACARANDAINA

- 17.00 KIERMASZ SZTUKI LUDOWEJ I RĘKODZIEŁA – Ogród Saski

- 18.00 KONCERT- Muszla Koncertowa Ogrodu Saskiego

MEKSYK – COMPAÑIA FOLKLÓRICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO oraz ORQUESTA TÍPICA SOMOS UAQ Y ORQUESTA CONSTITUCIÓNDE 1917

TURCJA – YENIMAHALLE MUNICIPALITY TUBIL FOLK DANCE ENSEMBLE

SŁOWACJA – MSF ŽELIEZKO

UKRAINA – „DRUZHBA” i „VESNYANKA”

POLSKA – ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO „WARSZAWIANKA”

- 20.30 KONCERT KAPEL- Stare Miasto

SŁOWACJA – MSF ŽELIEZKO

MEKSYK – COMPAÑIA FOLKLÓRICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO oraz ORQUESTA TÍPICA SOMOS UAQ Y ORQUESTA CONSTITUCIÓN



12 lipca 2023 (środa)

- 12.00 KONCERT – Wieża Trynitarska – UKRAINA – DRUZHBA i POLSKA – ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO „WARSZAWIANKA”

- 17.00 KIERMASZ SZTUKI LUDOWEJ I RĘKODZIEŁA – Ogród Saski

- 18.00 ZAKOŃCZENIE XXXVII MSF 2023 – KONCERT GALOWY- Muszla Koncertowa Ogrodu Saskiego



13 lipca 2023 (czwartek)

- 12.00 KONCERT – Wieża Trynitarska – HISZPANIA-GALICJA – XACARANDAINA