Ogrody na talerzu czyli XIV Europejski Festiwal Smaku w Lublinie

– Jest co najmniej kilka powodów, by anioły były motywem przewodnim – tłumaczy Waldemar Sulisz, dyrektor festiwalu, odwołując się m.in. do obrazu francuskiego malarza Bartolomeo Esteban Murillo „Kuchnia Aniołów”, legendy o śnie Leszka Czarnego czy domku anielskiego w Gołębiu.

– Z kolei motyw ogrodu w tym roku jest mi szczególnie bliski – dodaje. – Lubelskie jedzenie to także, a może przede wszystkim, kuchnia roślinna. Archanioł Gabriel nie przyniósł światu pęta kiełbasy ale arcydzięgiel, roślinę leczniczą. To też nasz wielki hołd dla zieleni, wyraz tęsknoty za ogrodami i coraz większej społecznej świadomości, że już najwyższy czas, by przerwać pasmo betonowania miast.

Szef festiwalu przekonuje, że jedzenie z Lubelszczyzny to „jedzenie prawdziwe”.

– Chcemy w ciągu tych siedmiu dni trwania festiwalu opowiadać o tym, że prawdziwe jedzenie jest właśnie tutaj, w tym regionie. Jest to jedzenie roślinne, jedzenie oparte na bardzo starych recepturach, do tego niezwykle smaczne.

Festiwal rozpoczyna się w poniedziałek wernisażem wystawy plakatów Mirosława Zdrodowskiego w hotelu Arche przy ul. Zamojskiej w Lublinie.

– Urodzony w Lublinie, po liceum plastycznym w Nałęczowie, wybitny przedstawiciel polskiej szkoły plakatu, który nigdy dotąd nie miał wystawy w Mieście Inspiracji – podkreśla Sulisz.