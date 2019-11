Ponad 140 filmów do zobaczenia na Lubelskim Festiwalu Filmowym (program)

Historia lubelskiego festiwalu sięga 2007 roku. Inicjatywa Macieja Misztala i Kinoteatru Projekt początkowo działała jako Gala Filmu Niezależnego Złote Mrówkojady. Z każdą edycją projekt Złote Mrówkojady cieszył się coraz większym zainteresowaniem, a same statuetki - uznaniem. Nic dziwnego, że pomysł ewoluował wreszcie w Lubelski Festiwal Filmowy o międzynarodowym zasięgu. W tym roku festiwal otrzymał znak EFFE Label potwierdzający wartość wydarzenia w skali europejskiej.



W tym roku o statuetki Złotego Mrówkojada powalczą 62 filmy z całego świata. Tradycyjnie rywalizacja konkursowa odbywa się w ramach różnorodnych kategorii tematycznych i formalnych. W tym roku będą to: Mistrzowie Pomysłu, Mistrzowie Emocji, Mistrzowie Tematu, Mistrzowie Obserwacji, Mistrzowie Animacji, Małe Mrówkojady, Mistrzowie Kina o Dzieciach, Mistrzowie Dobrze Zakręceni.



Kluczowym konkursem będą Mistrzowie Pełnego Metrażu, w którym udział wezmą kontrowersyjna "Mowa Ptaków" Xawerego Żuławskiego oraz "Fuga" Agnieszki Smoczyńskiej. O statuetkę w tej kategorii powalczą także filmy zagraniczne: francusko-łotewskie "7 miliardów lat przed końcem świata", rosyjskie "Ambiwalencja" i "Sieć", słowacko-austriackie "Złam mi serce", "Punk wiecznie żywy!" Juro Slauki ze Słowacji oraz rumuńskie "Nie zabijaj".



Tegoroczne Złote Mrówkojady przyzna Jury, w skład którego wchodzą cenieni specjaliści: prezenter telewizyjny i krytyk filmowy, gospodarz programu "Kino mówi" w Ale Kino+ - Błażej Hrapkowicz, publicystka i tłumaczka filmowa, a także nauczycielka i wykładowca - Kaja Klimek oraz publicysta i tłumacz filmowy, animator kultury filmowej - Piotr Kotowski.



Przed członkami Jury niełatwe zadanie. W tym roku do zobaczenia na Lubelskim Festiwalu Filmowym będzie ponad 140 filmów z 43 krajów: w tym 79 premier - 68 polskich, 4 europejskie, 5 międzynarodowych i 2 światowe!



Ponadto w ramach cyklu Polskie Legendy zobaczymy filmy przybliżające sylwetkę kompozytora Krzysztofa Komedy. Będą to m.in. filmy animowane stworzone przez Komedę wraz z Mirosławem Kijowiczem czy dokument w reżyserii Nataszy Ziółkowskiej-Kurczuk "Komeda Komeda".



Nie zabraknie również propozycji dla młodszych widzów. W ramach sekcji Małe Mrówkojady prezentowane będą filmy przeznaczone dla najmłodszych widzów.



Lubelski Festiwal Filmowy to jednak nie tylko projekcje filmowe, ale też liczne imprezy towarzyszące. Wśród nich m.in. Lublin Media 2019 - inicjatywa kierowana do środowiska teoretyków, promotorów i twórców mediów. Uczestnicy Międzynarodowego spotkania twórców mediów będą realizować filmy i projekty VR i brać udział w warsztatach.



Festiwal zakończy multimedialna Gala wręczenia statuetek Złotego Mrówkojada. 30 listopada o godz. 19.30 w Centrum Kultury zostaną wręczone nagrody autorom najlepszych filmów. - Przygotujcie się na głośne wybuchy śmiechu, momenty wzruszenia i liczne zaskoczenia - zachęcają organizatorzy, podkreślając szalony charakter gali.



Szczegółowy program festiwalu: lff.lublin.pl / ck.lublin.pl. Wydarzenia festiwalowe będą się odbywać w Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12), Chatce Żaka (ul. Radziszewskiego 16) oraz Lubelskim Centrum Konferencyjnym (ul. Grottgera 2).



Bilety: seans konkursowy filmów krótkometrażowych: 5 zł; seans konkursowy filmów pełnometrażowych: 10 zł; seanse pozakonkursowe: wstęp wolny; karnet: (wszystkie seanse filmów konkursowych): 50 zł; pokazy VR – 20 zł/zapisy; wstęp wolny/ zapisy; warsztaty dla dzieci i rodziców: wstęp wolny/zapisy.



Program projekcji filmowych:



22.11.2019 (PIĄTEK)



CENTRUM KULTURY; SALA WIDOWISKOWA



17:00-18:30



SZUKAJĄC SIEBIE - pokaz bezpłatny



Głos żółwia/The Voice of the Turtle, reż./dir. Philipp Straetker (Niemcy/Germany) 2018, 26’

Czekam/Waiting, reż./dir. Pello Gutierrez (Hiszpania/Spain) 2018, 13’

Zwyczaje/Usage Habits, reż./dir. Abigail Ariel (Izrael/Israel) 2018, 25’

Sylwester/New Year's Eve, reż./dir. Hao Zheng (USA) 2018, 22’



18:40-20:35



MISTRZOWIE TEMATU CZ. 1 - bilet - 5 zł



Koniec wojny/The End of War, reż./dir. Sergey Ramz (Rosja/Russian Federation) 2019, 25’

Fake News, reż./dir. Dimitris Katsimiris (Grecja/Greece) 2018, 15’

Między wierszami/Between the Lines, reż./dir. Frédéric Farrucci (Francja/France) 2018, 19’

Fałszywa żona/Counterfeit Kunkoo, reż./dir. Reema Sengupta (Indie/India) 2017, 15’

Ashmina, reż./dir. Dekel Berenson (Nepal) 2018, 16’

Skin, reż./dir. Guy Nattiv (USA) 2018, 21’



20:45-21:50



ANIMOWANY ŚWIAT CZ. 1 - pokaz bezpłatny



Na zdrowie!/Bless You!, reż./dir. Paulina Ziółkowska (Polska/Poland) 2018, 5’

Melissa Laveaux – Angeliko, reż./dir. Marion Castera, Kelzang Ravach (Francja/France) 2018, 3’

Kolce/Spines, reż./dir. Elisa Morais, María Álvarez (Sois de Traca) (Wielka Brytania/United Kingdom) 2019, 15’

Obieg/Circuit, reż./dir. Delia Hess (Szwajcaria/Switzerland) 2018, 9’

Madryt Atocha/Madrid-Atocha, reż./dir. Jorge Dayas (Hiszpania/Spain) 2019, 7’

Ptak bez nóg/A Bird With No Legs, reż./dir. Nick Cinelli (Wielka Brytania/United Kingdom) 2019, 9’

Przejście/Passage, reż./dir. Igor Coric (Serbia) 2019, 7'

Poetika Anima, reż./dir. Kriss Sagan (Słowacja/Slovakia) 2018, 5’

Colaholic, reż./dir. Marcin Podolec (Polska/Poland) 2018, 11’



SALA KINOWA



17:00-18:30



LFF & GALERIA BIAŁA: POKAZ SPECJALNY FILMU FUCK IT’S BIOLOGY - pokaz bezpłatny



Fuck, it's Biology, reż./dir. Veronica Andersson (Polska/Poland) 2019, 30’



19:00-21:00



MISTRZOWIE PEŁNEGO METRAŻU - bilet - 10 zł



BENSHI



Nie zabijaj/Thou Shalt Not Kill, reż./dir. Gabi Virginia Şarga, Cătălin Rotaru (Rumunia/Romania) 2019, 120’



21:30-23:30



LUBLIN MEDIA 2019



LUBLIN MEDIA WORKSHOPS: POKAZ POWITALNY - pokaz bezpłatny





23.11.2019 (SOBOTA)



CENTRUM KULTURY; SALA WIDOWISKOWA



17:00-18:30



MISTRZOWIE EMOCJI CZ. 1 - bilet - 5 zł



Dante vs. Mohammed Ali, reż./dir. Marc Wagenaar (Holandia/Netherlands) 2018, 28’

Na imię miała/Her name was, reż./dir. Helena Dalemans (Belgia/Belgium) 2018, 18’

The Animal, reż./dir. Sebastian Kass (Francja/France) 2018, 25’

Lauretta, reż./dir. Máté Brauner (Węgry/Hungary) 2018, 19’



18:40-20:10



MISTRZOWIE ANIMACJI - bilet - 5 zł



Acid Rain, reż./dir. Tomek Popakul (Polska/Poland) 2018, 26’

Kwadratura koła/Squaring the Circle, reż./dir. Karolina Specht (Polska/Poland) 2018, 5’

Miłość Mitii/Mitya’s Love, reż./dir. Svetlana Filippova (Rosja/Russian Federation) 2018, 14’

Bear With Me, reż./dir. Daphna Awadish (Holandia/Netherlands) 2019, 5’

Selfies, reż./dir. Claudius Gentinetta (Szwajcaria/Switzerland) 2018, 4’

III, reż./dir. Marta Pajek (Polska/Poland) 2018, 12’

Iktamuli, reż./dir. Anne-Christine Plate (Niemcy/Germany) 2019, 5’

Synchronia/Synchronicity, reż./dir. Michelle Brand (Wielka Brytania/United Kingdom) 2018, 4’

Brzemię/The Burden, reż./dir. Niki Lindroth von Bahr (Szwecja/Sweden) 2017, 14’



20:20-22:05



W KRZYWYM ZWIERCIADLE - pokaz bezpłatny



Heimlich, reż./dir. Kostas Bakouris (Grecja/Greece) 2017, 19’

Relax, reż./dir. Agnieszka Elbanowska (Polska/Poland) 2018, 26’

Głód kokainowy/The Cocaine Famine, reż./dir. Sam McMullen (Irlandia/Ireland) 2018, 13’

Kapitan Francja/Captain France, reż./dir. Thomas Robineau, Julien Paillet (Francja/France) 2019, 22’

Przebosko/Relicious, reż./dir. Eugenio Villani, Raffaele Palazzo (Włochy/Italy) 2018, 8’

Zbuntowani dziadkowie/Insurgent grandpas, reż./dir. Jesús Martínez "Nota" (Hiszpania/Spain) 2018, 13’



SALA KINOWA



10:00-11:30



MAŁE MRÓWKOJADY 6+ - pokaz bezpłatny



Gelato – Seven Summers of Ice Cream Love, reż./dir. Daniela Opp (Niemcy/Germany) 2017, 12’

Swój do swego/Birds of a Feather, reż./dir. Bianca Nall (Australia) 2018, 8’

Cat Lake City, reż./dir. Antje Heyn (Niemcy/Germany) 2019, 7’

Gniazdo/Nest, reż./dir. Sonja Rohleder (Niemcy/Germany) 2019, 4’

Perfectly Naughty Kids/Idealnie niegrzeczne dzieci, dir./reż. Tatiana Kiseleva (Russian Federation/Rosja) 2018, 14’



WARSZTATY DLA RODZIN



Obowiązują wcześniejsze zapisy - formularz rejestracyjny. Zajęcia w języku polskim.



12:00-13:30



FAMILIJNY QUIZ FILMOWY



17:00-18:00



POLSKIE LEGENDY: KRZYSZTOF KOMEDA - pokaz bezpłatny



JAZZ W ANIMACJI – KIJOWICZ/KOMEDA



19:00-21:00



MISTRZOWIE PEŁNEGO METRAŻU - bilet - 10 zł



Ambiwalencja/Ambivalence, reż./dir. Anton Bilzho (Rosja/Russian Federation) 2018, 117’



21:15-22:45



NIEZALEŻNI, ZAANGAŻOWANI - pokaz bezpłatny



SALA CZARNA



21:00-23:00



SECTOR EXPERIENCE - WYDARZENIE INTERMEDIALNE - bilet 20 zł





24.11.2019 (NIEDZIELA)



CENTRUM KULTURY; SALA WIDOWISKOWA



16:30-17:50



DZIWNY TEN ŚWIAT - pokaz bezpłatny



The Wind Phone, reż./dir. Kristen Gerweck (USA) 2019, 16’

Born in Gambia, reż./dir. Natxo Leuza Fernandez (Hiszpania/Spain) 2018, 27’

Shooting Stars, reż./dir. Magda Jaroszewicz (Niemcy, Polska/Germany, Poland) 2019, 17’

Pier Las Vegas, reż./dir. Yun Xie (USA) 2019, 17’



18:00-19:20



MISTRZOWIE POMYSŁU - bilet - 5 zł



Wciąż tu jesteśmy/We're Still Here, reż./dir. Alexander Rönnberg (Szwecja/Sweden) 2019, 13’

Przepraszam, szukam sali do ping-ponga i mojej dziewczyny/Excuse Me, I'm Looking for the Ping-Pong Room and My Girlfriend, reż./dir. Bernhard Wenger (Austria, Niemcy/Austria, Germany) 2018, 23’

Film niskobudżetowy/A Low-Budget Film, reż./dir. Paulo Leierer (Brazylia/Brazil) 2018, 13’

Najlepsza gra/Best Game Ever, reż./dir. Kristóf Deák (Węgry/Hungary) 2018, 20’

Narrator/The Narrator, reż./dir. Julia Trofimova (USA) 2018, 11’



19:30-20:50



ŻYCIE PO - pokaz bezpłatny



Nasza śmierć/Our Death, reż./dir. Aspen Michael Taylor (Francja/France) 2018, 14’

Astres, reż./dir. Andrée-Anne Roussel (Kanada/Canada/) 2019, 19’

Play, reż./dir. Piotr Sułkowski (Polska/Poland) 2018, 12’

Sztangista/Weightlifter, reż./dir. Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk (Polska, Ukraina/Poland, Ukraine) 2018, 30’



SALA KINOWA



11:00-12:30



KINO DLA NAJMŁODSZYCH (6+) - pokaz bezpłatny



Leśne opowiastki/Small forest stories, reż./dir. Veronika Fedorova (Rosja/Russian Federation) 2017, 3’

Ian. Poruszająca opowieść/Ian, A Moving Story, reż./dir. Abel Goldfarb (Argentyna/Argentina) 2019, 10’

Balans/Balance, reż./dir. Raymond Limantara Sutisna (Singapur/Singapore) 2018, 4’

Na tropie światła/Light Trail, reż./dir. Melissa Pinto (Wielka Brytania/United Kingdom) 2018, 5’

Kontra Święty Mikołaj/Vs. Santa, reż./dir. Raul Colomer, Aitor Herrero (Hiszpania/Spain) 2017, 4’

Wielki karaluch/The Big Cockroach, reż./dir. Sonia Melamud (Rosja/Russian Federation) 2018, 9’



WARSZTATY DLA RODZIN



Obowiązują wcześniejsze zapisy - formularz rejestracyjny



18:30-20:30



MISTRZOWIE PEŁNEGO METRAŻU - bilet - 10 zł



Fuga/Fugue, reż./dir. Agnieszka Smoczyńska (Polska/Poland) 2018, 117’





25.11.2019 (PONIEDZIAŁEK)



CENTRUM KULTURY; SALA WIDOWISKOWA



17:00-18:30



RODZINNE SPRAWY - pokaz bezpłatny



Dogmat/Dogma, reż./dir. Dennys Rodríguez (Wenezuela/Venezuela/) 2018, 5’

Jak w domu/Home Made, reż./dir. Shira Meishar (Izrael/Israel) 2017, 13’

Obłęd/Madness, reż./dir. Jakub Drobczyński (Polska/Poland) 2019, 23’

Kukułka/Cuckoo, reż./dir. Ruy Okamura (Czechy/Czech Republic) 2019, 29’

Muffin, reż./dir. Daniel Bolda (Grecja/Greece) 2019, 17’



18:40-20:05



MISTRZOWIE KINA O DZIECIACH - bilet - 5 zł



Lato z dziadkiem i bez niego/Summer with Grandpa and without Him, reż./dir. Katya Zayaz (Rosja/Russian Federation) 2018, 27’

Klub splamionych/The Stained Club, reż./dir. Mélanie Lopez, Simon Boucly, Marie Ciesielski, Alice Jaunet, Chan Stéphie Peang, Béatrice Viguier (Francja/France) 2018, 7’

Czerwone dłonie/Red Hands, reż./dir. Francesco Filippi (Włochy/Italy) 2018, 30

Lola – Żywy ziemniak/Lola the Living Potato, reż./dir. Leonid Shmelkov (Rosja/Russian Federation) 2018, 17’



20:15-21:50



ZAKRĘCONE HISTORIE - pokaz bezpłatny



Świnka/Piggy, reż./dir. Carlota Martínez Pereda (Hiszpania/Spain) 2018, 15’

Wypad/The Trip, reż./dir. Daniel Rihák (Słowacja/Slovakia) 2018, 18’

Bajka o skorpionie/The Scorpion’s Tale, reż./dir. Jhosimar Vasquez (USA) 2018, 22’

Wystawa Turnera/The Turner Exhibit, reż./dir. Matthew Gregory Bainbridge (USA) 2018, 25’

100% wieprzowiny/100% Pure pork, reż./dir. Emilie Janin (Francja/France) 2018, 17’



SALA KINOWA



18:30-20:10



MISTRZOWIE PEŁNEGO METRAŻU - bilet - 10 zł



Złam mi serce/Crush My Heart, reż./dir. Alexandra Makarová (Austria, Słowacja/Austria, Slovakia) 2018, 99’





ACK „CHATKA ŻAKA”



18:30-19:45



POKAZ SPECJALNY: MŁODZI ZDOLNI - pokaz bezpłatny



Via Carpatia, reż./dir. Klara Kochańska, Kasper Bajon (Polska, Macedonia, Czechy/Poland, Macedonia, Czech Republic) 2018, 75’





26.11.2019 (WTOREK)



CENTRUM KULTURY; SALA WIDOWISKOWA



17:00-18:40



ŚWIAT W OFFIE - pokaz bezpłatny



Dimo's forest/Las Dimy, dir./reż. Hristo Simeonov (Bulgaria/Bułgaria) 2018, 24’

Takleef - The Day of Duty/Jashn-e Taklif, dir./reż. Ali Farahani (Iran) 2018, 20’

Terror, dir./reż. Yonatan Shehoah (Israel/Izrael) 2018, 16’

Rejected/Odrzucony, dir./reż. Amir Mohandesian, Hamid Shahmohammadi (Iran) 2018, 21’

Shabbos Kallah, dir./reż. Aleeza Chanowitz (Israel/Izrael) 2018, 15’



18:50-20:25



MISTRZOWIE EMOCJI CZ. 2 - bilet - 5 zł



Do Paryża/Trip to Paris, reż./dir. Maria Polyakova (Rosja/Russian Federation) 2018, 17’

Niewypowiedziane/Elephant in the Room, reż./dir. Chanelle Eidenbenz (Szwajcaria/Switzerland/) 2018, 19’

Portret mojej rodziny w 13. roku mojego życia/Portrait of My Family in my 13th Year, reż./dir. Omri Dekel-Kadosh (Izrael/Israel) 2017, 16’

Do końca świata/Till the End of the World, reż./dir. Florence Bouvy (Netherlands/Holandia) 2018, 27’

Pakt/The Pact, reż./dir. Natalie Medlock (Nowa Zelandia/New Zealand) 2018, 12’



SALA KINOWA



18:30-20:50



MISTRZOWIE PEŁNEGO METRAŻU - bilet - 10 zł



BENSHI – PO GDYNI



Mowa ptaków/Bird Talk, reż./dir. Xawery Żuławski (Polska/Poland) 2019, 138’



ACK „CHATKA ŻAKA”



18:00-19:20



LFF I PRZYJACIELE



REPLIKA MFFA ANIMOCJE 2019 - pokaz bezpłatny



LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE



14:00-16:00 ORAZ 18:00-20:00



KINO VR - OBOWIĄZUJĄ WCZEŚNIEJSZE ZAPISY





27.11.2019 (ŚRODA)



CENTRUM KULTURY; SALA WIDOWISKOWA



17:00-18:40



ZBLIŻENIE NA EMIGRACJĘ - pokaz bezpłatny



Troska/Take Care, reż./dir. Itamar Giladi (USA) 2018, 25’

Podpisałem petycję/I Signed the Petition, reż./dir. Mahdi Fleifel (Wielka Brytania/United Kingdom) 2018, 11’

Aleja Jaśminów/Jasmine Lane, reż./dir. Stéphane Ly-Cuong (Francja/France) 2018, 21’

Abu Adnan, reż./dir. Sylvia Le Fanu (Dania/Denmark) 2017, 25’

Jeśli to nie jest miłość/If This Isn’t Love, reż./dir. Luiza Cocora (Kanada/Canada) 2018, 15’



18:50-20:15



MISTRZOWIE DOBRZE ZAKRĘCENI - bilet - 5 zł



Bomba zegarowa/Bomb of love, reż./dir. Erica Kwok Chung Yee (Hong Kong) 2018, 15’

Fotyzmy/Phosphenes, reż./dir. Franck Ravel (Belgia/Belgium) 2018, 9’

Nie takie znowu ważne/Of Not Such Great Importance, reż./dir. Benjamin Deboosere (Belgia/Belgium) 2019, 20’

Misja Jane Walk/Operation Jane Walk, reż./dir. Leonhard Müllner, Robin Klengel (Austria) 2018, 16’

Dream/Life, reż./dir./ David (DAVI.IN) Aufdembrinke (Niemcy/Germany) 2018, 22’



20:25-21:55



OFFOWE SCIENCE FICTION - pokaz bezpłatny



Transfer kosmicznej energii/Cosmic Energy Transfer, reż./dir. Maciej Wiktor (Polska/Poland) 2019, 17’

Ostatni dzień/Last Day, reż./dir. Klaudija Matvejevaitė (Litwa/Lithuania) 2017, 23’

Silver Appetite, reż./dir. Kuan Yuan Lai (Tajwan/Taiwan) 2018, 25’

Aktualizacja/The Update, reż./dir. Mor Hanay (Izrael/Israel) 2018, 24’



SALA KINOWA



18:30-19:45



MISTRZOWIE PEŁNEGO METRAŻU - bilet - 10 zł



Sieć/The Net, reż./dir. Alexandra Strelyanaya (Rosja/Russian Federation) 2017, 77’



ACK „CHATKA ŻAKA”



18:00-20:00



POLSKIE LEGENDY: KRZYSZTOF KOMEDA - pokaz bezpłatny



BENSHI



Głód/Hunger, reż./dir. Henning Carlsen (Norwegia, Dania, Szwecja/Norway, Denmark, Sweden) 1966, 112’



LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE



14:00-16:00 ORAZ 18:00-20:00



KINO VR - OBOWIĄZUJĄ WCZEŚNIEJSZE ZAPISY





28.11.2019 (CZWARTEK)



CENTRUM KULTURY; SALA WIDOWISKOWA



17:00-18:40



NA PROGU DOROSŁOŚCI - pokaz bezpłatny



Gdy Saturn powraca/When Saturn Returns, reż./dir. Mihai Bruma (Mołdawia/Moldova) 2018, 18’

Na granicy/On the Border, reż./dir. Wei Shujun (Chiny/China) 2018, 15’

Zmierzając do domu/Homeward Bound, reż./dir. Tamar Goren (Izrael/Israel) 2018, 22’

While/Podczas, reż./dir. Jakob Mørk (Dania/Denmark) 2019, 18’

Do domu/Homeward, reż./dir. Itai Kirshner (Izrael/Israel) 2019, 23’



18:50-20:50



MISTRZOWIE TEMATU CZ. 2 - bilet - 5 zł



1410, reż./dir. Damian Kocur (Polska/Poland) 2018, 28’

Piękny nieudacznik/Beautiful Loser, reż./dir. Maxime Roy (Francja/France) 2018, 25’

Razem/Together, reż./dir. David Benedek (Słowacja/Slovakia) 2018, 20’

San Miguel, reż./dir. Cris Gris (Meksyk/Mexico) 2018, 19’

Zdrajca Nibylandii/A Clown's Tale, reż./dir. Alexander Frank (Niemcy/Germany) 2018, 22’



21:00-22:10



ANIMOWANY ŚWIAT CZ. 2 - pokaz bezpłatny



Wspomnienia Alby/Alba's Memories, reż./dir. Andrea Martignoni, Maria Steinmetz (Niemcy/Germany) 2019, 6’

Łowy/The Hunt, reż./dir. Mateusz Jarmulski (Polska/Poland) 2018, 9’

Miłość/Deep love, reż./dir. Mykyta Lyskov (Ukraina/Ukraine) 2018, 14’

Jeleniopsy/Deerdogs, reż./dir. Nikoletta Veress (Węgry/Hungary) 2018, 4’

Koszmar/Nightmare, reż./dir. Ana Maria Angel (Niemcy/Germany) 2018, 7’

Ukochany syn/Dear Son, reż./dir. Aagje Van Damme (Belgia/Belgium) 2018, 7’

Przepływ/Passage, reż./dir. Anja Sidler (Szwajcaria/Switzerland) 2019, 7’

Motyl i mysz/Butterfly & Mouse, reż./dir. Mira Yankova (Bułgaria/Bulgaria) 2019, 14’



SALA KINOWA



16:00-18:00



POKAZ SPECJALNY: NIEZALEŻNI, ZAANGAŻOWANI - pokaz bezpłatny



Letnie popołudnie/One Summer Afternoon, reż./dir. Youssef Ouarrak (Polska/Poland) 2019, 78’



19:00-20:15



MISTRZOWIE PEŁNEGO METRAŻU - bilet - 10 zł



Punk wiecznie żywy!/Punk Never Ends!, reż./dir. Juro Šlauka (Słowacja/Slovakia) 2019, 75’



20:30-22:00



POKAZ FINAŁOWY LUBLIN MEDIA WORKSHOPS - pokaz bezpłatny



ACK „CHATKA ŻAKA”



19:00-20:15



POLSKIE LEGENDY: KRZYSZTOF KOMEDA - pokaz bezpłatny



BENSHI



Komeda, Komeda, reż./dir. Natasza Ziółkowska-Kurczuk (Polska/Poland) 2012, 71’





LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE



12:00-14:00 ORAZ 16:00-18:00



KINO VR - OBOWIĄZUJĄ WCZEŚNIEJSZE ZAPISY





29.11.2019 (PIĄTEK)



CENTRUM KULTURY; SALA WIDOWISKOWA



17:00-18:20



OSTROŻNIE: MŁODOŚĆ! - pokaz bezpłatny



Nie zmieniaj tematu/Don’t Change the Subject, reż./dir. Hubert Patynowski (Polska/Poland) 2019, 31’

Aurore, reż./dir. Mael Le Mée (Francja/France) 2017, 18’

Widowisko/The Spectacle, reż./dir. Ivo Neefjes (Belgia/Belgium) 2018, 15’

Ad Revidendum, reż./dir. Matúš Ryšan (Słowacja/Slovakia) 2018, 12’



18:30-20:20



MISTRZOWIE OBSERWACJI - bilet - 5 zł



Krzyżoki/Horse Riders, reż./dir. Anna Gawlita (Polska/Poland) 2018, 19’

Moja kuzynka Tami/My Cousin Tami, reż./dir. Tomer Asayag (Izrael/Israel) 2017, 25’

Więzień społeczeństwa/Prisoner of Society, reż./dir. Rati Tsiteladze (Gruzja/Georgia) 2018, 16’

Nyktofobia/Nyctophobia, reż./dir. Jean-François Boisvenue (Kanada/Canada) 2018, 9’

Mieszkańcy bezdroży/People of the Wasteland, reż./dir. Heba Khaled (Syria/Syrian Arab Republic) 2018, 21’

Odprawa/The Briefing, reż./dir. Filip Drzewiecki (Polska/Poland) 2018, 19’



20:40-22:15



ŚWIAT KOBIET - pokaz bezpłatny



Na południe/Goin South, reż./dir. Mohammed Alhamoud (Arabia Saudyjska/Saudi Arabia) 2019, 14’

Al Imam, reż./dir. Omar Al Dakheel (USA) 2017, 19’

Ruth, reż./dir. Jonathan Choo (Wielka Brytania/United Kingdom) 2019, 19’

Nie masz dystansu/You are overreacting, reż./dir. Karina Paciorkowska (Polska/Poland) 2018, 4’

Dowód/Proof, reż./dir. Nishtha Jain, Deepti Gupta (USA) 2019, 21’

Dzień matki/Mother's Day, reż./dir. Dorka Vermes (Węgry/Hungary) 2018, 15’



SALA KINOWA



19:00-20:35



MISTRZOWIE PEŁNEGO METRAŻU - bilet - 10 zł



7 miliardów lat przed końcem świata/7 Billion Years Before the End of the World, reż./dir. Jānis Ābele (Łotwa, Francja/Latvia, France) 2018, 80’



LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE



12:00-14:00 ORAZ 16:00-18:00



KINO VR - OBOWIĄZUJĄ WCZEŚNIEJSZE ZAPISY



15:00-16:30



LUBLIN MEDIA MEETINGS 2019



DYSKUSJA PANELOWA NT. „FESTIWALE FILMOWE: JAK MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ?”



16:30-18:00



LUBLIN MEDIA MEETINGS 2019



SPEED MATCHING - wstęp wolny





30.11.2019 (SOBOTA)



CENTRUM KULTURY; SALA WIDOWISKOWA



17:00-18:30



NIETYPOWE PARY - pokaz bezpłatny



Trzecie drzwi na lewo/Third Door to the Left, reż./dir. Nikita Grushin, Nina Volova (Rosja/Russian Federation) 2019, 12’

Wakacje/It's summer, reż./dir. Filip Bojarski (Polska/Poland) 2018, 16’

Nieskończoność, która trwa/Infinite While It Lasts, reż./dir. Akira Kamiki (Brazylia/Brasil) 2019, 19’

Spotkanie na orbicie Księżyca/Lunar-Orbit Rendezvous, reż./dir. Mélanie Charbonneau (Kanada/Canada) 2018, 15’

Ato San Nen, reż./dir. Pedro Collantes (Hiszpania/Spain) 2017, 26’



19:30-21:00



GALA WRĘCZENIA ZŁOTYCH MRÓWKOJADÓW



SALA KINOWA



15:00-16:45



POKAZ SPECJALNY



Walka: Życie i zaginiona twórczość Stanisława Szukalskiego/Struggle: The Life and Lost Art of Szukalski, reż./dir. Irek Dobrowolski (Polska, USA/Poland, USA) 2018, 105’



17:00-18:00



LUBLIN MEDIA MEETINGS 2019:



MIĘDZYNARODOWE KOPRODUKCJE FILMOWE NA PRZYKŁADZIE „WALKI…” I OBECNYCH PRODUKCJI FILM STREET POLAND