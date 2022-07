"Powroty" - Festiwal In Garden w Lublinie

Zainspirowany festiwalami sztuki ogrodów w Chelsea czy Keukenhof, lubelski "In Garden" to prawdziwa gratka dla wielbicieli ogrodów i sztuki, tak profesjonalistów jak i amatorów.



W tym roku na terenie Browaru Perła mistrzowie ogrodnictwa i wybitni artyści, architekci krajobrazu, zaprezentują barwne, zaprojektowane przez siebie ogrody, których oficjalne otwarcie nastąpi 5 sierpnia o godz. 18.15. Będą to prace Katriny Galavin, Joanny i Dariusza Żytkowskich, Kacpra Jakubowskiego, Wojciecha Januszczyka i Kamila Filipowskiego. Będzie można również zobaczyć "Ogród piosenek", zaprojektowany przez dzieci uczestniczące w warsztatach teatralnych.



Tematem przewodnim festiwalu będą "Powroty". - Każdy proces inwestycyjny, każda realizacja i posadzenie rośliny, obarczone jest pierwiastkiem niszczenia. Cierpi na tym często czwarta przyroda. To ta, którą nazywamy nieużytkami. Czyli chaszcze, krzaki i zarośla [...]. Naszym celem jest pokazanie urody, estetyki i roli jaką pełnią w ekosystemie miast. Podjąć próbę zmiany nazwy nacechowanej negatywnie i nadanie tym terenom w naszej świadomości właściwej roli, tak abyśmy prawa tam rządzące, na powrót wprowadzili do naszych ogrodów - podkreśla Dyrektor Artystyczny Festiwalu, Wojciech Januszczyk.



Każdego dnia festiwalu będzie można podziwiać ogrody, spacerować wokół nich i wreszcie uczestniczyć w ich otoczeniu w ciekawych wydarzeniach artystycznych. W programie znalazły się m.in. muzyczne recitale, plenery malarskie, warsztaty i koncerty. Nie zabraknie również spotkań z artystami i tematycznych prelekcji.



Program:



Piątek, 05 sierpnia 2022:



17.00 – 17.30 - Oficjalne otwarcie festiwalu

17.30 – 18:15 - Wojciech Januszczyk, Maja Popielarska „ Ogród w dobie zmian klimatycznych”

18.15 – 19.15 - Wernisaż ogrodów z udziałem twórców

19.15 – 22.00 - Plener malarski/ prowadzenie Izabela Salagierska

19.20 – 20.30 - Koncert: TARA GAYAN/ scena „Radość”

20.40 – 01.00 - After: Senior Efebo/ DJ’ka Radość



Sobota, 06 sierpnia 2022:



12.00 – 13.00 - Recital „Harfa w ogrodzie” Anna Ciszyńska

13.00 – 15.00 - Warsztat „Wianki”/ prowadzenie Aleksandra Niewada-Wysocka

13.00 – 15.00 - Warsztat „Bajki w ogrodzie

14.00 - 15.00 - Spacer „Ścieżka Zdrowe Miasto”/ prowadzenie Wojciech Januszczyk

14.00 - 16.00 - Warsztat „Retencja w architekturze krajobrazu”/ prowadzenie Joanna Rayss

15.00 - 17.00 - Warsztat „Zielone dachy”/ prowadzenie Paweł Kożuchowski

16.00 - 17.30 - Warsztat „Tożsamość zawodowa architektów krajobrazu i projektantów ogrodów”/ prowadzenie Małgorzata Bogdanowicz

13.00 – 15.30 - Rozmowy w przestrzeni

16.00 – 17.00 - Spacer po ogrodach z udziałem twórców

17.30 – 18.30 - Wernisaż sztuki w przestrzeni publicznej/rzeźba/obraz

18.30 – 19.30 - Koncert zespołu „Mundinova”/ scena „Radość”

20.00 – 21.00 - Koncert pt. „META …MIGRACJE” Andrzej Dudek-Durer, Marcin Sudziński, Grzegorz Paluch.

21.15 – 01.00 - After: Senior Efebo/ DJ’ka Radość



Niedziela, 07 sierpnia 2022:



11.00 – 12.00 - Spacer: Ścieżka „Zdrowe miasto”/ prowadzenie Wojciech Januszczyk

12.00 – 13.00 - Recital fortepianowy Michał Iwanek

13.00 - 15.00 - Warsztat „Wianki”/ prowadzenie Aleksandra Niewada-Wysocka

15.00 - 18.00 - Warsztat „Budowa poidełek ceramicznych”/prowadzenie Olga Wójcik

12.00 - 14.00 - Warsztat „Naturalistyczno-ruderalne łąki kwietne”/ prowadzenie Karol Podyma

13.00 – 15.30 - Panel dyskusyjny

16.00 – 17.00 - Spacer po ogrodach z udziałem twórców