Con-Q-Band: rock i funk – szykujcie się na niezapomniany wieczór!

Muzyka, którą grają jest wypadkową różnych gatunków muzycznych. Najkrócej można ją określić jako indie/funk. Charakteryzuje ją mocna rockowa perkusja, uzupełniana przez melodyjne linie basowe. Do tego dochodzą mocne gitarowe riffy często przeplatane funkowymi zagrywkami, a na tle tego wszystkiego kobiecy wokal z pogranicza soulu i rocka.

Historia Con-Q-Band na poważnie zaczęła się w 2016 r. gdy do istniejącego składu dołączył znany z w lubelskim środowisku „Sierżant” (Piotr Kostrzewski, gitara). Po kilku latach wspólnego grania, w 2020 roku nastąpiła zmiana na wokalu. Od tamtej pory do chwili obecnej zespół znowu ma żeński pierwiastek w składzie, w osobie Wiktorii.

Muzyka jest ich wielką namiętnością. – „Muzyka towarzyszy mi odkąd poczułem jej moc za dzieciaka. Uderzenie w instrument i wydobycie czegoś fajnego to jest coś, co kręci mnie do dziś. Bardzo mi się podobał ten cały blichtr i teatr wokół sceny i koncertów, teraz też to lubię” – mówi „Sierżant”.

Zespół przymierza się do studyjnej rejestracji swojej dotychczasowej twórczości.

– „Powoli przymierzamy się do zarejestrowania kilku kawałków w bardziej profesjonalny sposób” – uchyla rąbka tajemnicy Stanisław „Stachoo” Mankiewicz, basista. Grupa intensywnie koncertuje. Con-Q-Band ma za sobą koncerty w klubach Lublina, Krakowa i Łodzi. Zagrali w znanym siedleckim klubie „Lemmy”. Wystąpili na „Dniach Jakuba Wędrowycza”, WOŚP, Ethno Polana Festival, Falkonie i Star Feście w Lublinie.

Zespół występuje w składzie:

Wiktoria „Wiki” – śpiew, teksty;

Piotrek „Sierżant” – gitara elektryczna/akustyczna 12 strunowa;

Paweł „Pablo” – bębny, pałki, miotły;

Stach „Stachoo” – na basie/synth bass, z masą ciekawych, wciskanych kostek.



Początek koncertu o godzinie 20:00. Po koncercie odbędzie się jam-sessions. Wstęp: za darmo.