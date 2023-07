Wraca Międzypowiatowy Festiwal Orkiestr Dętych w Polichnie

Przypomnijmy, że ostatnia edycja festiwalu odbyła się w 2019 roku. Wydarzenie, które od wielu lat promuje muzykę wykonywaną przez orkiestry dęte, zostało zawieszone na okres pandemii. Po kilkuletniej przerwie najlepsze orkiestry dęte z województwa lubelskiego ponownie spotkają się w Polichnie Czwartej.



Wydarzenie zainauguruje barwny przemarsz orkiestr spod Szkoły Podstawowej oraz Gimnnego Centrum Kultury w Polichnie do Kościoła Parafialnego, gdzie o godz. 11 odbędzie się msza święta. Następnie uczestnicy przejdą na stadion sportowy w Polichnie Czwartej. Ok godz. 12.30 artyści wspólnie odegrają utwór "Orkiestry dęte", który uroczyście zapoczątkuje tegoroczny festiwal.



W tym roku na scenie zaprezentuje się siedem orkiestr dętych z województwa mazowieckiego. Muzycy zaprezentują swój dorobek artystyczny



Na scenie zaprezentuje się także Orkiestra Dęta im. Jana Szabata z Polichny, która w tym roku świętuje 100-lecie istnienia, która od blisko 20 lat działa pod patronatem Gminnego Centrum Kultury w Polichnie. Jej aktualnym kapelmistrzem jest Dariusz Tomasik.



Ponadto będzie można wysłuchać także ciekawej formacji Squad B.



To jednak nie wszystkie atrakcje festiwalu. Wieczorem, od godz. 17, scenę przejmą gwiazdy festiwalu. W Polichnie wystąpią m.in. zespoły TOp One, Motif i SK-1. Ok. godz. 21.30 wystąpi piosenkarka Małgorzata Ostrowska.



Całość zwieńczy nocna dyskoteka pod gwiazdami, która zacznie się o godz. 23.



- Już dziś zapraszamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w Festiwalu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby każdy z uczestników znalazł moc atrakcji dla siebie - zachęcają organizatorzy wydarzenia.